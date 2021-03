Canela segue bandeira preta até a aprovação da cogestão, assim como a Região da Serra

Continua depois da publicidade

A cogestão, autorizada pelo Governo do Estado, ainda não está valendo para a região da Serra, a qual pertencem Canela e Gramado.

Para que possam valer medidas mais flexíveis, os protocolos regionais da cogestão devem ser aprovados pelo Governo do Estado. Neste documento, os municípios informam as regras que vão adotar e se comprometem com uma série de medidas, inclusive as de fiscalização.

Canela irá aderir a cogestão, conforme informado pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura, talvez já aconteça na terça (23), mas, até lá, valem as regras de bandeira preta.