Estacionamento rotativo volta a ser cobrado nesta terça-feira em Canela

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Governança, informa que o estacionamento rotativo do município voltará a ser cobrado a partir desta terça-feira, 23 de março.

NOVO APLICATIVO

A Rek Parking, concessionária responsável pelo serviço, informa que a partir de amanhã (23) entrará em funcionamento o novo aplicativo do estacionamento rotativo: o Rek Pay. Caso o usuário possua créditos não utilizados no atual aplicativo, o Digipare, é possível solicitar o ressarcimento dos valores pelo e-mail [email protected] . Basta informar a conta corrente, que precisa ter o mesmo CPF cadastrado no Digipare, e o valor será creditado em até 10 dias.

Os usuários que tiverem interesse também podem utilizar os créditos do Digipare em outros 49 municípios do Estado, entre eles Porto Alegre, Esteio, Gravataí, Santa Cruz do Sul, Carlos Barbosa e Sapucaia do Sul. A relação completa das cidades está disponível no aplicativo Digipare.