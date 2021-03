Estado atinge marca de aplicação de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19

Continua depois da publicidade

O Rio Grande do Sul ultrapassou, no início da tarde desta segunda-feira (22/3), a marca de 1 milhão de doses da vacina contra o coronavírus aplicadas na população gaúcha – 747.531 pessoas receberam a primeira dose e 261.582 já completaram a imunização com duas doses. Esse número representa a aplicação da primeira dose em 14,7% das pessoas que integram o grupo prioritário para a vacinação.

No dia em que o Rio Grande do Sul ultrapassou o total de 1 milhão de doses aplicadas, passaram a ser disponibilizadas, no site vacina.saude.rs.gov.br, informações adicionais para que a população acompanhe a estratégia de vacinação no Estado. Estão disponíveis, a partir desta segunda-feira (22/3), dados como gênero e faixa etária das pessoas imunizadas, assim como a quantidade de doses aplicadas de cada fabricante. A estimativa de integrantes do grupo prioritário no Estado foi atualizada pelo Ministério da Saúde para 5.081.552.