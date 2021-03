Gramado vacina mais de 530 idosos em ação drive-thru

Continua depois da publicidade

Mais 530 idosos entre 73 e 79 anos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em sistema drive-thru realizado no sábado (20). A Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Saúde e Vigilância em Saúde, montou uma estrutura no Expogramado e mobilizou várias equipes para realizar a vacinação. “Foi com grande desapego e união dos profissionais da saúde que conseguimos realizar a ação e levar a imunização a mais idosos”, comenta o prefeito Nestor Tissot.

Semanalmente, a Prefeitura de Gramado divulga o vacinômetro com a atualização do número de doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas na cidade. Até o momento, 3.961 doses foram aplicadas. São 1.628 doses em profissionais da saúde e 2.333 doses em idosos, na soma da primeira e da segunda dose. A expectativa é que nesta terça-feira (23), Gramado receba novas doses da CoronaVac distribuídas pelo Ministério da Saúde.

Vacinação contínua na UBS Floresta e ESF Várzea Grande

Seguindo o calendário de vacinação do Plano Nacional de Imunização Contra a Covid-19 do Governo Federal, a Prefeitura de Gramado segue vacinando os idosos com 73 anos ou mais na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Floresta e na Estratégia Saúde da Família, da Vila Olímpica, na Várzea Grande. A imunização para a Covid-19 ocorre somente na parte da manhã.

A Secretaria de Saúde lembra ainda, que a imunização de rotina em crianças e adultos está ocorrendo normalmente nas salas de vacinação da UBS do bairro Floresta, ESF Vila Olímpica, Centro Municipal de Saúde (Postão), somente à tarde, e na ESF Nailor Balzaretti, no Pórtico II, nos turnos manhã e tarde. Nas quartas-feiras no turno da tarde, a sala de vacinação da UBS Floresta está destinada a vacinação nos recém-nascidos.

Já a vacinação para profissionais da área de saúde e bombeiros vai ocorrer no Centro Municipal de Saúde, somente na parte da manhã. Em virtude da necessidade de remanejamento de profissionais, a sala de vacinação da Estratégia Saúde da Família do bairro Jardim está fechada temporariamente.

Foto: Fábio Schmatz