Gramado – Vereadores reúnem-se com entidades para discutir soluções diante de pandemia

A Câmara de Gramado agendou um encontro virtual para às 10 horas desta terça-feira, dia 23, junto a representantes de entidades do município. A intenção desta reunião é buscar uma solução para as restrições impostas devido à pandemia de Coronavírus. As demandas e as conclusões serão encaminhadas ao governador do Estado, Eduardo Leite.

Foram convidados a participar do encontro os seguintes órgãos: Agência Visão, Comtur, Abrasel, Achoco, CDL, Agacei, Sindtur, Convention Bureau, Apasg e Gramadotur.

Foto: Paulo Vargas