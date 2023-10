4ª Rodada do Campeonato Municipal de Futsal Master de Canela: Confrontos Decisivos no Ginásio Carlinhos da Vila

O Campeonato Municipal de Futsal Master de Canela está a todo vapor, e a 4ª rodada promete agitar o Ginásio Carlinhos da Vila na próxima quarta-feira, dia 04 de outubro. Com jogos eletrizantes e decisivos, os amantes do futsal não podem perder essa noite repleta de emoções.

Amigos do Laje vs. Amigos (Grupo A) – 19h

A rodada começa com um confronto imperdível pelo Grupo A. As equipes do Amigos do Laje e Amigos buscam sua primeira vitória na competição. Com zero pontos até o momento, ambas as equipes estão determinadas a sair do jogo com os três pontos, e isso promete um duelo cheio de garra e determinação.

Amigos do Laje Amigos

Tiririca vs. Galera da Estevão (Grupo B) – 20h

Logo em seguida, às 21h, pelo Grupo B, Tiririca e Galera da Estevão entram em quadra para disputar a segunda colocação da chave. Ambas as equipes somam três pontos até o momento, e uma vitória neste confronto pode ser decisiva para a classificação final. A partida promete ser intensa, com dribles rápidos e gols emocionantes.

Galera da Estevão Tiririca

Dependientes del Trago vs. Rio Branco (Grupo A) – 21h

O grande jogo da noite acontecerá às 22h, quando Dependientes del Trago e Rio Branco se enfrentarão em um confronto direto pela liderança do Grupo A. Com ambas as equipes somando três pontos, o vencedor deste confronto pode garantir uma vaga antecipada nas semifinais do Campeonato Municipal de Futsal Master de Canela. A expectativa é alta, e os torcedores podem esperar um jogo recheado de habilidade e estratégia.

Rio Branco Dependientes del trago

Confira a classificação atual:

Os organizadores do campeonato incentivam a presença da torcida para prestigiar esses confrontos emocionantes. A entrada no Ginásio Carlinhos da Vila é gratuita, e a atmosfera de apoio das arquibancadas certamente contribuirá para a atmosfera intensa e eletrizante dentro de quadra.

Prepare-se para uma noite de futsal de alto nível, com jogos que prometem sacudir a tabela de classificação do Campeonato Municipal de Futsal Master de Canela. Fique ligado para acompanhar todos os lances e emoções dessa rodada imperdível.