Canela prepara Campanha de Multivacinação para Crianças e Adolescentes

Público-alvo são crianças e jovens com até 14 anos, 11 meses e 29 dias

A Administração Municipal de Canela, por meio da Secretaria de Saúde, seguindo orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, lança a Campanha de Multivacinação para Crianças e Adolescentes com o objetivo de melhorar as taxas de coberturas vacinais. O público-alvo são crianças e jovens com até 14 anos, 11 meses e 29 dias. A campanha nacional inicia no próximo dia 14 e segue até 28 de outubro, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

O Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Canela informa que neste ano os estudantes do município poderão receber as vacinas no ambiente escolar, mediante ausência do registro na Carteira de Vacinação e apresentação do Termo de Autorização. Cada escola será informada sobre uma data específica para a imunização, para aviso prévio do dia e horário à comunidade escolar. O calendário de vacinação nas escolas seguirá até o dia 31 de novembro, atingindo estudantes com idades entre 9 e 14 anos.

As vacinas ofertadas serão as do calendário vacinal para a faixa etária. “Melhorando as taxas vacinais vamos evitar que determinadas doenças sejam reintroduzidas”, avalia a enfermeira Magali Dell Valle Cavinato. A ação nas instituições de ensino não contemplará as escolas do interior, mas a Secretaria de Saúde prepara uma logística diferenciada para imunizar estes alunos.

DIA D SERÁ EM 21 DE OUTUBRO

O Dia D da campanha, com o engajamento de todas as Unidades Básicas de Saúde, será no próximo dia 21 de outubro (sábado), das 8h às 12h, com a proposta de conferir e atualizar o calendário vacinal das crianças e adolescentes do município.