É neste sábado a 2ª Oktoberfest do Ritta Höppner

Dia 7 de outubro, o belo jardim do Hotel Ritta Höppner será palco para a Oktoberfest de Gramado

A cultura alemã reinará em Gramado neste sábado, dia 7 de outubro, das 14h até as 22h, com entrada franca. A Oktoberfest do Ritta será regada a muita música, alegria, comidas típicas e atrações culturais no Hotel mais alemão do Brasil. Uma festa para toda família, com atividades germânicas, apresentações culturais, área kids e muita diversão, com toda cultura e tradição alemã.

Faça chuva ou faça sol o evento promete ser uma bonita festa com infraestrutura completa, área coberta e pátio pavimentado, oferecendo conforto aos visitantes com uma rica programação para agradar a todos. O evento contará com muitas brincadeiras e atividades, uma delas será um sorteio, o casal com a roupa típica mais bonita, concorrerá a uma hospedagem no Hotel Ritta Höppner. Então já sabe, prepare teu modelito e venha se divertir com a família na Oktoberfest do Ritta.

Adquira as canecas do Ritta no valor de R$120,00 para poder tomar chopp à vontade durante todo o evento, através do link: https://experiencias.rittahoppner.com.br/caneca-pass-oktoberfest-do-ritta

Neste ano o hotel Ritta Höppner completa 65 anos de uma bela história , além de premiado é muito elogiado pelos hóspedes e pela comunidade gramadense pela excelência em hospedagem e por trazer as raízes da cultura alemã, resgatando a cultura.

SERVIÇO:

Evento: Oktoberfest do Ritta

Data: 7/10/23

Local: Hotel Ritta Höpnner

Horário: 14h até as 22h

Ingressos: Entrada franca

Mais informações: https://www.rittahoppner.com.br/oktoberfest

Sobre o Ritta Höppner

Desde 1958 prezando pela excelência nos seus serviços, a hospitalidade aliada a tradição alemã faz do Ritta Höppner o hotel familiar mais encantador, recebendo diversos prêmios, entre eles, terceiro Melhor Hotel da América do Sul, de acordo com o Travelers Choice atual (2023) , premiação por 10 anos consecutivos pelo TripAdvisor. Sendo o primeiro hotel de Gramado, o Ritta Höppner neste ano de 2023 comemora 65 anos e é considerado um dos melhores hotéis da cidade, oferecendo ambientes elegantes, com arquitetura e decoração de inspiração europeia, a cada ano inovando e melhorando a qualidade. Em todos os detalhes há a expressão da beleza e do carinho que tornam a estada única e especial. A localização central é privilegiada, a 900 metros da Rua Coberta e do Palácio dos Festivais, num dos bairros mais arborizados e tranquilos de Gramado. Caminhadas e passeios de bikes, fornecidas pelo hotel, são opções muito agradáveis.

Fotos: Adriana Höppner