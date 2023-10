Grande público prestigiou o XXV Jantar Baile da Amizade, do Rotary Club de Canela

O Rotary Club de Canela, com 58 anos de existência, possui em seu currículo uma das mais tradicionais festas beneficentes da serra gaúcha. Trata-se do Jantar Baile da Amizade, que neste ano chegou a sua vigésima quinta edição, tendo ocorrido na última sexta-feira (29/09), no Esporte Clube Serrano.

Um grande público prestigiou o evento beneficente, que teve como objetivo arrecadar fundos para a APAE. Com muito carinho e companheirismo, o jantar é especialmente preparado pelas mãos dos rotarianos, que não escondem a alegria de juntos fazerem a diferença na vida das pessoas.

A APAE foi muito bem representada, pois o evento iniciou com o Dominick e o Cassiano dando as boas vindas a todos os participantes. Eles são assistidos pela entidade e expressaram a gratidão pela presença de todos.

O presidente do Rotary Club de Canela, Estevan Blankenheim, destaca o quão importante é a participação da comunidade em eventos como esse. Salienta que o Rotary Club de Canela se orgulha do resultado do baile, pois a APAE realiza um trabalho imprescindível na cidade e necessita da ajuda de todos. Emocionado lembra que “a APAE atende 257 famílias e estamos ajudando a aumentar esse número para que todos tenham o direito de um tratamento digno e uma melhor qualidade de vida”.

O Rotary Club de Canela faz um agradecimento especial a todos os patrocinadores, empresas e pessoas físicas e também aos veículos de imprensa que não mediram esforços para ajudar a Criar Esperança no Mundo.