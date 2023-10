Homens na Cozinha espera reverter R$ 60 mil para Delegacia de Canela

O jantar Homens na Cozinha 2023, que ocorre em 27 de outubro, sexta-feira, a partir das 19h30, no Espaço Emma Trein Eventos, espera destinar toda a verba arrecadada com a venda de ingressos para a Delegacia de Polícia de Canela. Com promoção do Lions Clube de Canela, a equipe voluntária de organização está engajada na comercialização de 400 ingressos ao custo de R$ 150. O objetivo é repassar o valor integral de R$ 60 mil para as atividades da Polícia Civil.

O delegado de Canela, Vladimir Medeiros, destaca que o montante será importante para manter os bons resultados da Polícia Civil. “Além de o valor ser significativo para nos dar a tranquilidade de continuar nossas ações de investigação, o evento aproxima a DP Canela da comunidade”, frisa Medeiros.

Conforme o delegado, o repasse vai auxiliar no pagamento de despesas operacionais e para investir em equipamentos de investigação e melhorias estruturais. “Temos dificuldades financeiras conhecidas e históricas. Com doações, conseguimos arcar com pequenas despesas. O recurso do evento será fundamental para manter os bons índices da nossa equipe”, diz.

SOBRE O EVENTO

O jantar vai reunir cozinheiros profissionais e por paixão que irão preparar pratos como carnes, peixes, massas, aves, frutos do mar e outras receitas exclusivas. Ao todo, serão oito ilhas gastronômicas comandadas por 22 canelenses. Em breve, os chefs e suas receitas serão divulgadas. O evento conta com uma comissão voluntária na organização: o casal Egídio e Maria Boelter, do Lions, Josiano Schmitt, Vladimir Medeiros, Rita Leidens e Patricia Zanotelli. O Homens na Cozinha é uma realização do Lions Clube de Canela e conta com apoio de Emma Trein, Patricia Zanotelli, Vivaz Comunicação, Chef Juliano Dinnebier, Abrasel Hortênsias, Magnólia Eventos, Som do Vento, Ginger House, Samanta Vasques, Maurício Buffet, S.O.S. Segurança, Halder Ramos Comunicação e Conteúdo, Inventário Audiovisual e Gráfica Ká e Lá.

SERVIÇO

Homens na Cozinha 2023

Quando? 27 de outubro, sexta feira, às 19h30

Onde? Emma Trein Eventos – Canela

Ingressos? R$ 150,00 por pessoa. Crianças até 6 anos pagam R$ 75,00

Renda revertida para a Delegacia de Polícia Civil de Canela