Mais de um terço dos ingressos do Natal Luz já foram vendidos

Restando 24 dias para o início da 38ª edição do Natal cerca de um terço dos ingressos do evento já foram vendidos. A venda com descontos encerra no dia 25 de outubro. A partir do dia 26 os valores serão normais, sem os descontos oferecidos antecipadamente.

O Natal Luz terá 88 dias de programação, de 26 de outubro de 2023 a 21 de janeiro de 2024, com shows do Nativitaten, O Grande Desfile de Natal, A Fantástica Fábrica de Natal, o Reino do Natal e o Light Of Christmas, todos com a venda de ingressos antecipada. Marcos Freire, diretor Financeiro da Gramadotur, destaca que “uma das novidades desse ano são os descontos oferecidos pela Autarquia, e para garantir os descontos promocionais é importante que o público se atente ao prazo final. Queremos que todos se divirtam no Natal Luz e ainda economizem”, disse.

O 38º Natal Luz de Gramado acontece de 26 de outubro de 2023 até 21 de janeiro de 2024 e é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco. Patrocínio de Nacional Gás, Residence Club Hard Rock Hotel Gramado e Stemac Grupos Geradores. O copatrocínio é da Coca-Cola. A hospedagem oficial é da rede Laghetto Hotéis e o Chocolate Oficial do Natal Luz é a Prawer. O evento tem o apoio da Hasam, Kia Brasil, Corsan e Aegea: Juntas. Nossa natureza movimenta o Rio Grande, e a venda de entradas é pela Ingresso Oficial Gramado. A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.

Ingressos, horários e informações do evento:

www.natalluzdegramado.com.br

www.ingressooficialgramado.com.br