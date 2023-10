Obra da Rua Felisberto Soares deve estar concluída em uma semana

Corsan executará serviços na rede de esgoto até a próxima sexta-feira (6) e a projeção é de que a nova camada asfáltica seja implantada na terça-feira (9)

As fortes chuvas que atingiram o Estado e a região acabaram prejudicando o cronograma das obras que estão sendo executadas na rua Felisberto Soares, no Centro, na quadra entre as ruas Júlio de Castilhos e Dona Carlinda. No entanto, com o clima favorável os trabalhos foram retomados no início desta semana e a perspectiva é de que a nova camada asfáltica seja implantada no trecho na próxima terça-feira, 9 de outubro.

Hoje (3), a empresa Encopav, vencedora do processo licitatório, está finalizando a construção das caixas coletoras e amanhã (4) executa a instalação do meio-fio. Já a Corsan informou à Prefeitura que deve concluir os ramais da rede de esgoto cloacal até a próxima sexta-feira (6). A fresagem – retirada da antiga camada asfáltica ocorrerá na segunda-feira (8) para que a via seja repavimentada no dia seguinte.

O Departamento de Planejamento e Projetos da Prefeitura ressalta que este cronograma pode sofrer alterações dependendo das condições climáticas. Enquanto as obras seguem em andamento o trecho de uma quadra permanece bloqueado para o trânsito das 7h30 às 17h30, sendo liberado posteriormente apenas para o trânsito local.