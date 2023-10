Prefeito e vereadores participam de Mobilização Municipalista em Brasília

O prefeito Constantino Orsolin embarcou ontem (2.9), para Brasília (DF), para cumprir agenda de compromissos nos Ministérios Federais e participar da Mobilização Municipalista convocada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM). Marcada para hoje (3.10) e 4 de outubro, a mobilização reuniu mais de 2,1 mil prefeitos com o intuito de sensibilizar o Governo Federal para a urgência de avançar em pautas que amenizem as crises das Prefeituras.

Entre as pautas que devem ser foco da atuação do movimento na capital federal está a aprovação do repasse adicional de 1,5% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para o mês de março. Além disso, existe a expectativa de que outras demandas da Previdência, Saúde e Educação sejam tratadas com deputados, senadores e com o governo federal.

Os vereadores Roberto Grulke, Andresa da Conceição (Mana), Carla Reis, Jefferson Oliveira, todos do MDB e Merlin Jone Wulff (PDT) também estão em Brasília e na manhã de hoje (3.10) participaram da abertura da Mobilização “Municípios sem estrutura, população desassistida”.