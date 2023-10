Brigada Militar de São Chico prende dois homens por porte ilegal de arma de fogo

Um dos homens é apenado do regime semiaberto e usava tornozeleira eletrônica

Na manhã de quarta-feira (04), a Brigada Militar realizou uma operação na localidade de Contendas, em São Francisco de Paula, onde haviam denúncias que foragidos estariam escondidos, além da possibilidade de outros ilícitos como armas e drogas.

Por volta das 08h45 foram visualizados dois indivíduos na estrada, próximo a uma propriedade onde, em 2022, foi apreendido grande quantidade de armas de fogo e drogas. Ambos foram abordados.

Em revista pessoal foi encontrado, na cintura do homem, de 50 anos, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, posses e tráfico de drogas, um revólver calibre 38, municiado com seis cartuchos intactos e uma bucha de cocaína.

O segundo abordado, de 44 anos, com antecedentes por roubos, porte ilegal de arma de fogo, posses e tráfico de drogas e homicídios, é apenado do regime semiaberto do sistema prisional, estava usando uma tornozeleira eletrônica. Ele trazia na cintura uma pistola calibre 9mm, com a numeração raspada, municiada com 18 munições intactas. No bolso da sua bermuda foi encontrado uma meia preta, contendo mais 12 munições do mesmo calibre.

Os dois foram presos em flagrante e encaminhados ao presídio de São Francisco de Paula.