Cara de Mau: aventura pirata encanta turistas de todo o Brasil 

Um mundo de fantasia, onde os piratas não são truculentos, rabugentos ou malvados! Assim é nas pizzarias Cara de Mau (@carademau @portocarademaupoa e @naviocarademau), empreendimentos do Grupo Unity.

Nesse lugar encantado, os aventureiros dos sete mares são criativos, talentosos e muito divertidos. E possuem uma missão a ser cumprida até o final de cada noite: envolver os visitantes em uma atmosfera lúdica, fazendo com que se sintam parte de uma fabulosa história.

Já na entrada a magia começa a acontecer através da cenografia temática e realista. Nas fachadas, grandes estátuas de piratas dão as boas-vindas a todos que forem embarcar na aventura. No interior dos restaurantes, a decoração conta com coloridos elementos decorativos, como polvo gigante, cavalos marinhos, conchas, baús, pérolas, miniaturas de navios, quadros nos quais as pinturas se movem, entre outros.

A Gastronomia é um dos destaques da casa. O cardápio é composto por mais de 80 sabores diferentes de pizzas, como “Corais de fogo”, de camarão com catupiry, “Kraken”, de mussarela, costela assada, molho de tomate e cebola, “Porto”, de figo, queijo brie e geleia de mirtilo, “Pérola Negra”, de chocolate preto com doce de leite, e “Lágrimas de Sereia”, de ganache de morango, chocolate branco, morangos e Ovomaltine.

O completo bar possui carta com 26 drinks alcóolicos e nove soft drinks com nomes divertidos. Nevoeiro, Yo-Ho e Encanto das Sereias são alguns deles. Há, ainda, a Capirata, Chopp Coruja, cervejas, espumantes, vinhos e uma opção não alcóolica para crianças: a soda Sereia Pérola.

Além do entretenimento proporcionado pelos garçons e recepcionistas do Cara de Mau, do Porto Cara de Mau e do Navio Cara de Mau que, vestidos e maquiados como piratas, entram nos personagens encantando o público, as pizzarias oferecem quatro espetáculos. Na programação: “A Tripulação”, “A Chegada do Capitão”, “Capitão Cara de Mau – O Segredo entre a Terra e o Mar” e “A Batalha”, que acontecem em dias alternados. A agenda pode ser conferida em www.carademau.com.

As histórias são contadas por um elenco formado por 20 artistas, que também cantam e dançam, criando esquetes que levam os visitantes para um “mundo marítimo fantástico”. A direção é da produtora Darte Entretenimento.

Os empresários do Grupo Unity, a família Scur Dalateia, contam que a ideia de criar Cara de Mau surgiu, inicialmente, apenas para ampliar a atuação no ramo, pois já possuíam o Scur, pizzaria pioneira na implantação de rodízio de pizzas em Gramado.

Após pesquisas e estudos, entenderam que podiam captar um importante público: os turistas que vinham à cidade e que ansiavam por novidades. O tema piratas foi definido por ser atraente para pessoas de todas as idades, permitindo brincar com o imaginário, e também por ser possível criar arquitetura, decoração e parte artística rica em criatividade. Foi então que, em 2009 inauguram o Navio Cara de Mau. “O sucesso foi imediato e crescente, o que nos fez inaugurar o Cara de Mau em 2018”, recordam, e completam: “Por entender a importância da capital para o turismo, em 2021 decidimos expandir para Porto Alegre com Porto Cara de Mau”.

Para eles, a procura pelas pizzarias temáticas Cara de Mau se deve aos constantes investimentos no aperfeiçoamento das operações, melhorias e ampliações das estruturas, novos shows, atualização de cardápio de pizzas e drinks e no treinamento das equipes, como o curso recém-realizado “Efeito Disney – A Arte de Encantar e Fidelizar Clientes”.

Atualmente, os três restaurantes juntos possuem 132 colaboradores diretos e mais de 30 indiretos. “Apostamos muito no nosso capital humano. Por isso, proporcionamos para os funcionários a participação em workshops com especialistas de várias áreas. Nosso objetivo é aprimorar nossos serviços de ponta-a-ponta, sempre”, afirmam.

De acordo com a família Scur Dalateia, manter o alto padrão é prioridade. “Isso desperta a curiosidade de quem ainda não conhece as pizzarias. E também faz com que visitantes que já foram queiram voltar. Somos especialistas em gastronomia e entretenimento. Está no nosso DNA”, finalizam.

Conheça os espetáculos do Cara de Mau:

A Tripulação

Conta a história do Capitão Cara de Mau, um pirata valente e que se destaca entre tantas lendas dos Sete Mares. Sua origem é incerta e cheia de mistérios.

Dono do próprio destino, ele tem uma importante missão: encontrar o pai, um cozinheiro pirata sequestrado pelo terrível e temido Capitão Tormenta quando ele ainda era criança.

Durante anos, Capitão Cara de Mau passou a vida estudando histórias e contos até que ouviu a Lenda da Pérola do Desejo. Movido por ela, que lhe revelaria um grande segredo, encontrou um bom barco para navegar pelo mundo. Mas ainda precisava de uma boa tripulação. Seguindo as rotas certas, passa a explorar o imenso mar e seus segredos, utilizando táticas diferenciadas. Então, ancora em um porto e inicia uma disputa para selecionar os melhores marujos. É aí que a aventura começa!

A chegada do Capitão

Conta sobre o retorno do destemido Capitão Cara de Mau de uma viagem inesquecível feita pelo oriente. Ele chega ao Porto com os baús recheados de presentes e muitas histórias para contar.

O pirata divide com seu povo as aventuras incríveis que viveu, como a impressionante luta contra um dragão chinês. Tudo está correndo bem até que se depara com Adara, a donzela que lhe arranca suspiros e a quem deu seu coração. O espetáculo segue com belos números musicais e um romântico dueto entre os protagonistas.

Capitão Cara de Mau – O Segredo entre a Terra e o Mar

Nas antigas histórias, muito se fala nos piratas ingleses, rabugentos e malvados. Com uma vida incerta e cheia de aventuras, saques e buscas por tesouros, eles viviam como “foras da lei” e sob julgamento negativo da sociedade.

Porém, existe um pirata diferente! Ele se destaca entre contos e histórias pelos sete mares. Sua origem é incerta e cercada de muitos mistérios e lendas: é o Capitão Cara de Mau. Seu verdadeiro nome é Anthony Baroni Johnson, o filho único do amor entre o mar e a terra.

Ele é fruto de uma paixão proibida entre um pirata cozinheiro e uma encantadora sereia dos mares do norte. O casal viveu um amor tão forte e impossível que despertou a simpatia de antigos deuses, gerando uma luz que deu origem a um bebê, feito da força das águas e da imensidão da natureza.

Quando criança, Anthony viu seu pai ser levado pelo terrível Capitão Tormenta depois de uma batalha em alto mar. Criado por camponeses, se torna o famoso Capitão Cara de Mau que, com sua tripulação, navega pelos sete mares a procura da lenda da Pérola do Desejo. E ela que vai lhe revelar um grande segredo!

A Batalha

O espetáculo conta a história de uma rivalidade antiga entre o Capitão Cara de Mau e o Capitão Tormenta, um dos vilões mais temidos dos sete mares. Ele dedica a vida a perseguir o coração imortal do querido protagonista. Para isso, conta com a ajuda de uma poderosa aliada, uma cigana chamada Zafira.

Várias batalhas entre os dois já foram travadas ao longo dos anos, e sempre com um mesmo vencedor. O Capitão Cara de Mau, é claro! Mas uma nova batalha está prestes a acontecer. A maior de todas elas! Quem será o vencedor dessa vez? Assista, e descubra!

Noite Flashback e Balada Pirata

Quem vai até o Cara de Mau e o Navio Cara de Mau, em Gramado, na sexta-feira, sábado e domingo participa, respectivamente, da Noite Flashback, com antigos sucessos, e da Balada Pirata, com músicas atuais.

Mais informações:

Grupo Unity

Especialista em Entretenimento e Gastronomia, o Grupo Unity é composto pelos restaurantes temáticos Cara de Mau, Navio Cara de Mau, Porto Cara de Mau Porto Alegre, pela casa de shows Gatzz Gramado e a tradicional Pizzaria Scur.

Cara de Mau – @carademau

R. Cel. João Corrêa, 394, Centro – Gramado/RS

Funcionamento: diário, com sessões às 18h30 e às 21h30.

Vendas antecipadas pelo site www.carademau.com.

Navio Cara de Mau – @naviocarademau

R. Cel. João Corrêa, 394, Centro – Gramado/RS

Funcionamento: diário, com sessões às 18h30 e às 21h30.

Vendas antecipadas pelo site www.carademau.com .

Porto Cara de Mau – @portocarademaupoa

Avenida dos Estados nº 111, loja X, Boulevard Laçador – Porto Alegre/RS

Funcionamento: Rodízio de terça a domingo, das 18h30 às 23h.

À la carte: sábados e domingos, das 11h30 às 15h.