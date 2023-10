Educa Esportes Azul lidera após a 3ª rodada do Campeonato Municipal de Vôlei Feminino de Canela

A terceira rodada do Campeonato Municipal de Vôlei de Canela agitou a quadra nesta última terça-feira (03), trazendo emoção e partidas disputadas. Com resultados que mantiveram a competição imprevisível, os times lutam pela glória nos grupos A e B.

Educa Esportes Azul 2 x 0 Wolf (25×17 e 25×08)

No primeiro confronto da noite, o Educa Esportes Azul enfrentou o Wolf e dominou a partida com um placar de 2 sets a 0, garantindo uma vitória sólida. Com esse resultado, a equipe do Educa assumiu a liderança do Grupo A com 4 pontos, enquanto o Wolf permanece na lanterna do grupo sem pontuar até o momento.

Wolf Vôlei Educa Esportes Azul

Toque de Pele 2 x 0 As 40+ (25×05 e 25×02)

A segunda partida da noite viu o Toque de Pele vencer As 40+ com facilidade, em uma atuação impecável com placar de 2 sets a 0. Com essa vitória, o Toque de Pele se tornou o novo líder do Grupo B, acumulando 4 pontos, enquanto As 40+ permanecem na última posição do grupo, sem pontos somados.

Toque de Pele As +40

Inpulsivas 2 x 1 Gurias do Vôlei (25×21, 18×25 e 15×07)

O último confronto da noite proporcionou um emocionante embate entre Inpulsivas e Gurias do Vôlei, que se estendeu por três sets. Embora o Inpulsivas tenha vencido por 2 sets a 1, com parciais de 25×21, 18×25 e 15×07, eles perderam a liderança do Grupo A devido à perda de um set nesta partida. As Gurias do Vôlei ocupam atualmente a 4ª colocação no grupo, ainda sem pontuar.

Inpulsivas As Gurias do Vôlei

Com os resultados desta rodada, a competição continua imprevisível, e a quarta rodada, que ocorrerá na próxima terça-feira, promete ser emocionante:

Educa Esportes Branco x As 40+ : Duas equipes que ainda não venceram pelo Grupo B buscarão sua primeira vitória.

: Duas equipes que ainda não venceram pelo Grupo B buscarão sua primeira vitória. Inpulsivas x Educa Esportes Azul : Em um confronto direto, Inpulsivas e Educa Esportes Azul brigam pela liderança do Grupo A.

: Em um confronto direto, Inpulsivas e Educa Esportes Azul brigam pela liderança do Grupo A. Alpha Vôlei x As 40+: O Alpha Vôlei tentará retomar a liderança do Grupo B ao enfrentar As 40+, que buscam sua primeira vitória.

Confira a classificação atualizada: