Educação Financeira Familiar: mesada educativa na prática! • Juliana Alano

Caro leitor, a educação financeira é parte fundamental na formação das crianças. Afinal, o dinheiro é a mola que impulsiona a sociedade em que vivemos e nossos filhos precisam aprender a lidar com ele. E não se esqueça de que a melhor forma de aprender é vendo os bons exemplos dos pais. Será difícil ensinar boas práticas a seus filhos se sua própria vida financeira anda caótica, não é mesmo?

A mesada educativa tem com objetivos criar sentimento de conquista e formarem hábitos para que sejam adultos financeiramente saudáveis e seguros, já que as crianças aprendem a reconhecer o valor do dinheiro, se tornam mais inteligentes ao controlar os próprios gastos do que as que não recebem mesada, acostumam-se a lidar com a frustração quando a mesada acaba, aprendem a estabelecer prioridades e a poupar para um objetivo maior e tornam-se mais confiantes ao conversar sobre dinheiro com os pais.

Algo muito importante é não usar a mesada como castigo nem como forma de fazer as crianças fazerem atividades em casa, o intuito da mesada é desenvolver habilidades de planejamento e diversos outros benefícios. Como seria o futuro do seu filho se você educasse ele para lidar com o dinheiro pelo medo ou pela punição? A punição é de longe uma das piores formas de educação, segundo a psicologia, porque a maioria das pessoas não rouba? É por medo de ser punido e não pela motivação de ser honesto.

Também não oriento dar mesada para cobrir as necessidades básicas da criança ou jovem, como o lanche na escola ou as roupas. Isso pode passar a ideia de que ele pode ficar sem comer, sem comprar roupas ou produtos de higiene pessoal, com objetivo de poupar o dinheiro para comprar um jogo ou ir ao cinema.

Um dos principais objetivos da mesada educativa é fazer com que a criança aprenda a tomar decisões financeiras por conta própria. Assim, os pais devem respeitar a autonomia dos filhos e, ao mesmo tempo, tentar aconselhá-los sobre o controle de despesas, estabelecimento de metas e poupança.

Você pode introduzir o sistema de mesa, mas precisa ser com regularidade, ou seja, nas mesmas datas. O valor sugerido é de R$1,00 por cada 1 ano de idade, assim se seu filho estiver com 5 anos ele vai receber R$5,00 por semana.

Dos 3 aos 5 anos você pode iniciar com mesada semanal, porque a percepção de tempo é diferente para cada idade. Já de 6 a 10 anos, ensinar a anotar as entradas e saídas e a partir dos 11 anos não precisa ser pagamentos semanais, passando a uma mesada realmente.

Certamente, a mesada educativa aliada ao diálogo fará com que as crianças deem mais valor ao dinheiro e sintam uma empatia maior com os esforços coletivos da família em poupar para realizar um sonho ou melhorar o padrão de vida de todos.