Empresas da região promovem ação no Vale do Taquari

Empresas da Região das Hortênsias promoveram, no sábado (30) e domingo (1°), ações sociais em cidades do Vale do Taquari, que foi atingida por enchentes no mês passado. Em iniciativa da Criamigos, o Gumercindo, mascote do Skyglass Canela, visitou crianças na Escola Érico Veríssimo, em Encantado, e na Univates, em Lajeado. Além de Criamigos e Skyglass Canela, também estiveram juntos o Laghetto Hoteis, Brocker Turismo e Chocolate Lugano. Cerca de 550 crianças participaram das oficinas de criação de ursos da Criamigos, que contaram ainda com muita diversão com mascotes e distribuição de guloseimas. Ao todo, as ações reuniram 170 voluntários e mais de 700 pais nas duas cidades.

Para a gerente de marketing do Skyglass Canela, Corália Mazzitelli, o parque atendeu com alegria ao convite da Criamigos para participar da ação. “É uma maneira de darmos nosso abraço carinhoso e levar alegria para as crianças do Vale do Taquari”, afirma.