Estrutura para a 26ª Feira do Livro de Gramado já está sendo montada

A estrutura que está sendo montada junto ao Lago Joaquina Rita Bier chama atenção de quem passa pelo local. Isso porque a partir desta sexta-feira (06), o espaço recebe a 26ª Feira do Livro de Gramado com ampla programação artística e cultural até o dia 15 de outubro.

A abertura oficial do evento será na sexta-feira (06), às 18 horas, no palco principal. A cerimônia contará com a presença da patrona Eleonara Medeiros e apresentação artística da Orquestra Jovem de Gramado.

As tradicionais bancas de vendas de livros estarão presentes, sendo que a novidade deste ano será uma banca exclusiva para os autores gramadenses. A programação prevê uma série de atividades como contação de histórias, sessão de autógrafos, oficinas, apresentações musicais e bate-papos, tanto no entorno do Lago Joaquina Rita Bier, quanto nas escolas e espaços culturais do município.

Confira a programação completa:

Programação Feira do Livro 2023

Crédito: Ascom/PMG