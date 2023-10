Fenatae acontece neste final de semana em Gramado

O tradicional Fenatae, Festival Nacional de Tarkwondo acontece neste sábado e domingo, 7 e 8 de outubro, no Ginásio Perinão, em Gramado.

Com entrada gratuita, o evento organizado pela Associação Gramadense de Taekwondo, com apoio da Prefeitura de Gramado através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, traz uma programação que contempla as mais variadas modalidades dentro da arte marcial coreana.

Cerca de 500 atletas são aguardados em Gramado, muitos deles oriundos do projeto social Guerreiro da Pena e da Paz, oferecido em contraturno escolar.

O evento inicia no sábado, a partir das 14 horas. No primeiro dia serão realizados as disputas de formas (poon-se), chutes em altura e distância, luta sang min cho (espaguetes), além rolamento em altura e distância.

Já no domingo, o evento inicia pela manhã, a partir das 9 horas, onde iniciam as lutas (kiorugui) de faixas coloridas. Na parte da tarde, com início às 14 horas, ocorre a abertura oficial do evento, com presença dos mestres, autoridades, imprensa e convidados. Logo após, acontece a apresentação das equipe, ponto alto de evento e por fim as lutas dos faixas pretas.

Responsável pelo evento, Mestre Gustavo Sartori Schneider, convida a comunidade para o Fenatae. “É um evento para a família, que difunde os valores do esporte e especial da arte marcial. O Fenatae é gratuito, então convidamos a toda nossa comunidade para prestigiar esse grande momento”, afirmou.