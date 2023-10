FESTURIS estreita relacionamento com países e empresas latino americanas na FIT, em Buenos Aires

Os últimos dias 2 e 3 de outubro foram de intensa prospecção e divulgação para a equipe do FESTURIS, que viajou para Buenos Aires, na Argentina.

A 36 dias da 35ª edição do grande evento de negócios turísticos das Américas, a equipe atuou em três frentes de trabalho na FIT América Latina já prospectando, inclusive, expositores para 2024.

A FIT contou com —- expositores internacionais, relacionamento aplicado pela executiva responsável Roberta Toussaint.

Com os olhos voltados também para o mercado de luxo, brasileiro e do exterior, a coordenadora do espaço Luxury visitou clientes e já alinhou ações para o próximo ano com novos contatos.

A cada ano o FESTURIS conta com caravanas internacionais também de profissionais de imprensa. O evento na Argentina foi importante para que a jornalista e assessora de imprensa, Laura Gallas, se aproximasse de jornalistas locais e internacionais.O Festuris acontece de 9 a 12 de novembro, em Gramado, no Serra Park. O evento espera receber cerca de 15 mil participantes, 2700 marcas e exposição e 40 destinos internacionais.