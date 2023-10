Frente Parlamentar inicia mobilização pela extensão do Trensurb até o Vale do Paranhana

Coordenada pelo deputado Issur Koch (PP), a Frente Parlamentar pela Extensão do Trensurb até o Vale do Paranhana inicia no próximo dia 26 de outubro, às 19h30, no Auditório da Faccat, a mobilização para levar o trem até Taquara.

Atualmente, a linha que vai de Porto Alegre a Novo Hamburgo conta com 43,8 km de extensão, interligando a Região Metropolitana a partir da Estação Mercado, na Capital. “Sabemos que esse é um projeto ousado e caro, mas iniciar as discussões é fundamental para que esse sonho possa se tornar realidade em um futuro próximo. Nossa primeira luta será levar o trem até o Campus II da Feevale, que seria a primeira estação deste novo traçado que iremos propor”, diz Issur.

Para o deputado, mais do que ampliar o sistema de transporte ferroviário, a obra teria impacto em várias áreas. “Diferentes setores da economia se beneficiarão com a integração entre a Grande Porto Alegre e os Vales dos Sinos e Paranhana. Entre eles, destaco as melhorias ao Turismo, à mobilidade urbana regional e, sobretudo, à integração entre as regiões que seriam beneficiadas pela extensão da linha até o Vale do Paranhana, como a Serra Gaúcha, por exemplo”, pondera.

O PROJETO

Para a ampliação do sistema, será necessário estender a linha em cerca de 42 quilômetros (distância entre Novo Hamburgo e Taquara). Segundo Issur, a intenção é iniciar a discussão e fazer uma mobilização regional para que o trem siga pela RS-239 de forma elevada, a exemplo do que já ocorre em São Leopoldo e Novo Hamburgo, a fim de que o trem não divida as cidades. “Essa é uma obra macro, que certamente irá superar os R$ 10 bilhões em investimentos. Por tudo isso, é importante que os diferentes entes – municípios, Estado e União -, possam conversar e ter esse tema em suas agendas de desenvolvimento”, aponta o parlamentar.

Issur pretende se reunir com o diretor-presidente da Trensurb no Estado, Fernando Marroni, nos próximos dias. “Além de levar o convite para que ele participe do lançamento de nossa Frente Parlamentar, queremos apresentar o pedido junto à União para realização de um estudo de viabilidade econômica e impacto ambiental, que seria o primeiro passo para iniciarmos essa discussão”. O deputado quer, também, envolver a Bancada Gaúcha. “Precisamos de apoio político e mobilização de todas as forças políticas para tirar essa obra do papel”, define.