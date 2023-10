Gramadense encara o Igrejinha pela Terceirona do Gauchão

Partida atrasada é válida pela 1º rodada da competição

O Centro Esportivo Gramadense (CEG) entra em campo novamente nesta quinta-feira (05) pelo Campeonato Gaúcho Série B, popularmente chamado de ‘Terceirona’. O clube enfrenta o Igrejinha, em Igrejinha, em partida atrasada da primeira rodada da competição.

No último domingo (1º), o CEG fez a sua estreia no campeonato, jogando na Vila Olímpica, em Gramado, onde venceu a equipe do Sapucaiense pelo placar de 3 a 0.

O Gramadense é o líder do Grupo C com três pontos. Vale ressaltar que avançam para a próxima fase os dois melhores colocados de cada grupo. A partida desta quinta-feira (05) está marcada para às 19h.

SERVIÇO DE JOGO:

GRAMADENSE X Igrejinha – Campeonato Gaúcho Série B

QUANDO: quinta-feira (05-10) – 19h

Local: Estádio Alberto Carlos Schwingel (Igrejinha)

Ingressos: R$ 20,00

Árbitro: Cristiano Moreira da Silva

Assistente 1: Rodrigo Dahmer

Assistente 2: Renan Gayeski Ramos

Quarto Árbitro: Felipe Ferreira da Silva