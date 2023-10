Hélio Ecker assume a direção do Departamento de Esporte de Canela

O esporte municipal de Canela ganha um novo líder com a nomeação de Hélio Ricardo Ecker como diretor do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL). Hélio Ecker é um nome reconhecido no esporte regional, com uma rica história de títulos pelo Esporte Clube Serrano, destacando-se no Estadual de Amadores, e inúmeras conquistas nas quadras de futsal de toda a região.

A nomeação de Hélio Ecker ocorre em um momento crucial, com diversas competições em andamento, incluindo o Vôlei Feminino e Máster, Sub 11 e Sub 9 de futsal. Além disso, ainda estão pendentes as competições de bocha em trio, sub 13, sênior e 1ª divisão de futsal.

O calendário esportivo segue apertado, com a meta de realizar todas as competições até meados de dezembro, de acordo com o planejamento inicial do DMEL. Durante o ano, várias rodadas tiveram que ser canceladas devido aos problemas no telhado do Ginásio Carlinhos da Vila, que apresentava goteiras que tornavam impossível a realização das disputas. Além disso, a ausência de um líder no início do ano atrasou o início das competições.

Hélio Ecker, juntamente com a equipe do DMEL, enfrentará o desafio de concluir o ano esportivo com sucesso e, ao mesmo tempo, planejar o calendário esportivo para 2024. Além disso, está em seus planos buscar melhorias para o Ginásio da Santa Marta, um importante espaço esportivo da cidade.

Embora a Administração Municipal ainda não tenha anunciado oficialmente a nomeação de Hélio Ecker, a reportagem da Folha confirmou a informação, destacando a expectativa positiva da comunidade esportiva local em relação à gestão de Ecker à frente do DMEL.

O futuro do esporte municipal de Canela parece promissor com a nomeação de Hélio Ecker, um líder experiente e dedicado, que traz consigo um histórico de sucesso no esporte regional. A comunidade esportiva aguarda com entusiasmo as melhorias e avanços que sua gestão pode trazer para o desenvolvimento do esporte na cidade.