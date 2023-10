Um incêndio atingiu uma residência, onde há anos era a antiga Pousada Jardim Secreto, na noite desta terça-feira (03), na Rua F. G. Bier, bairro Planalto, em Gramado. A construção mista, de madeira e alvenaria, estava desocupada, segundo informações locais, restando apenas danos materiais.

Para combater as chamas foram necessários três caminhões do Corpo de Bombeiros de Gramado e o caminhão Pipa da Prefeitura do município, que auxiliou no controle do fogo.

Fonte: Blog do Gerson