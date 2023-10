Open churras: Festival de Churrasco em Gramado terá estação com Wagyu, a carne mais cara do mundo

Um dos mais tradicionais festivais de churrasco do Sul do país acontece em Gramado duas vezes ao ano e terá sua 13ª edição no dia 11 de novembro.

Na Serra Grande a Arena SG reunirá cerca de 3 mil pessoas para um evento que tem formato open churras e open chope, além de três shows musicais.

Durante sete horas às mais de dez estações de churrasco com 150 dos principais assadores do Brasil, servirão ao público presente os melhores cortes de carnes bovino, frango, suíno, linguiças artesanais, além de pão de alho, estação vegetariana e estação de carreteiro.

15 mil litros de chope servidos em mais de 80 torneiras de chope espalhadas pelos 3 mil metros de evento, duas mil vagas de estacionamento gratuito, três toneladas de churrasco, exposição de produtos e marcas são algumas das atrações do evento.

Estação de wagyu na parrilla é a grande atração

Uma das carnes mais nobres e caras atualmente no mundo é a da raça wagyu. Ela é cara devido à textura e ao sabor únicos, resultantes de uma combinação de fatores genéticos, alimentação, métodos de criação e processamento.

A raça teve origem no Japão, onde foi desenvolvida há centenas de anos para trabalho no campo. Os métodos de criação e alimentação do gado garantem a qualidade da proteína com regras rigorosas para o registro, produção e a certificação contribuem para o para o alto preço do quilo. Um corte de lombo chega a custar R$ 2 mil.

A atração no festival em Gramado será assinada pelo Frigorífico Madu. Outra atração será uma estação de hamburger. Já a Jolimont oferecerá open de vinhos e espumantes aos participantes do evento.

Sete horas de open churras, open chope e shows

Além das estações de churrasco com sete horas de open churras e open chope, o evento terá três shows com duplas sertanejas. A atração local fica por conta da dupla Rui e Mateus. Já as atrações nacionais são as duplas Felipe & Rodrigo, donos do hit mundial “Média Boa”, e Augusto & Rafael que viralizaram recentemente com o sucesso “Dona Chica”.

Churras, chope, shows e estacionamento estão inclusos no valor do ingresso.

“São várias estações com preparos diferentes dos assados e presença de assadores já consagrados em todo Brasil com opções para vegetarianos, por exemplo. Os visitantes poderão usufruir assados com cortes bovinos, suínos, pão de alho, entre outros em uma demonstração de muitas diferentes técnicas de assados e muito sabor”, explica Fernando Schimanoski, o Schima, um dos sócios da Confraria e um dos melhores assadores do Brasil, campeão do BBQ Brasil.

“A Confraria é o local de encontro dos amigos e famílias, ideal para os amantes do bom churrasco e da música. Por isso, não abrimos mão de oferecer uma experiência única e nosso público sempre trazendo melhorias e novidades a cada edição. Temos certeza que a Confraria em novembro irá, mais uma vez, surpreender os participantes pela qualidade da entrega”, destaca o empresário Maciel Burtett, diretor da Confraria e proprietário da Facas SG.

O local do evento é a Arena SG, na Estrada Serra Grande, 3550 – Bairro Serra Grande – Gramado. A iniciativa é da empresa gramadense SG Facas Artesanais, com 16 anos de atuação no mercado, em parceria com Schima Assador.

SERVIÇO

Confraria SG- 13ª edição

Festival de churrasco

Shows com Felipe & Rodrigo, Augusto & Rafael e Rui & Mateus

Data: 11 de Novembro de 2023

A partir das 11 horas

Local: Estrada da Serra Grande, 3550, Arena SG, Gramado.RS

Ingressos e informações em: www.confrariasg.com.br