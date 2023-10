Operação Cáritas é citada em oitiva da CPI da Educação, em Porto Alegre

Empresa de ex-secretário teria sido contratada sem licitação e contrato mantido após sua prisão

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre realizou audiência, na manhã desta segunda-feira (02/10), em reunião conjunta das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) destinadas a investigarem supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Educação (Smed), foi realizada oitiva com a ex-secretária de Educação do Município, Sônia da Rosa.

A CPI da Educação investiga supostas irregularidades na compra de materiais didáticos pela Secretaria Municipal de Educação (Smed) e outras contratações por inexigibilidade de licitação.

Um ponto que chamou atenção no depoimento da ex-secretária de educação tem conexão com a contratação, em abril de 2022, da empresa Ambiética Assessoria Ambiental, fundada pelo ex-secretário do Meio Ambiente de Canela, Jackson Müller. A empresa foi contratada sem licitação, sob a justificativa de “notório saber”.

Como Jackson Müller estava afastado da empresa por ocupar cargo público em Canela, o contrato da Prefeitura de Porto Alegre foi feito com seu filho, Gustavo Müller, sócio e responsável técnico da empresa. O detalhe é que na contratação de Gustavo Muller por “notório saber”, a Prefeitura anexou o currículo de seu pai como se fosse dele.

Jackson Müller foi preso duas vezes em 2022, investigado pela Polícia Civil de Canela na Operação Caritas. Mesmo com ele preso, a Prefeitura de Porto Alegre manteve o contrato em vigor.

“Como Porto Alegre tem uma prestação de serviço por inexigibilidade de licitação com o secretário que estava preso numa operação de fraude?”, questionou a vereadora Mari Pimentel (Novo), presidente da CPI da Educação.

