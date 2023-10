Polícia Civil resgata idosos em clínica clandestina em Taquara

Na tarde de segunda-feira (02/10), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Taquara, cumpriu ordem judicial em uma residência onde funcionava um lar de idosos clandestino, localizado na área rural de Taquara, na localidade de Santa Cruz da Concórdia. No local foram encontrados dez idosos em condições desumanas.

Segundo o Delegado Valeriano Garcia Neto, os idosos estavam desnutridos, desidratados, acomodados em locais insalubres junto com animais. O local estava em péssimas condições de higiene, numa situação muito precária e degradante. Dentre as vítimas, estão duas pessoas paraplégicas que foram resgatadas do local e levadas de ambulância para o hospital para avaliação médica e, posteriormente, encaminhadas para um lar de idosos em Taquara.

A ação faz parte da Operação Virtude, uma ação nacional do Ministério da Justiça desencadeada para proteção de idosos e contou com o apoio da Assistência Social e Vigilância Sanitária do Município de Taquara. No local, havia denúncias que relataram torturas, retenção de documentos, ocultação de cadáver, crimes contra a dignidade sexual, cárcere privado e maus-tratos.

Os responsáveis foram apurados e identificados, sendo encaminhado ao Poder Judiciário, um pedido de prisão preventiva.

A investigação não descarta que existem cadáveres enterrados na propriedade, que fica em um local afastado, em zona rural do Município. Existe ainda a situação de sumiço de idosos que deveriam estar na clinica e não foram encontrados. A Polícia Civil fez buscas na propriedade na manhã desta quarta (4).

Segundo o delegado que investiga o caso, há relatos de cinco óbitos nesta casa, casos em que os cadáveres foram removidos de maneira irregular.