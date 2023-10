Secretários Municipais encaminham demandas junto ao Governo do Estado e a EGR

Retirada do gravame do Parque do Palácio, obras de infraestrutura urbana e investimentos na saúde estiveram na pauta

A Administração Municipal de Canela, representada pelo secretário Geral de Governo, Jonas Bohn Bernardo, pelo secretário de Obras, Marcelo Savi e pelo secretário de Saúde, Leandro Gralha, participou de uma série de reuniões nesta quarta-feira (4), em Porto Alegre, juntamente com o dep. Estadual Carlos Búrigo, para dar andamento e encaminhar demandas do município. No Governo do Estado a comitiva de Canela foi recepcionada pelo vice-governador, Gabriel de Souza e pelo secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos.

Entre as solicitações dos representantes do Poder Público canelense estava a retirada do gravame que obriga o município de Canela a construir um Centro de Convenções no Parque do Palácio. Os secretários buscaram resposta ao ofício protocolado no dia 15 de agosto, lembrando que o próprio governador Eduardo Leite, em encontro com um grupo de Canela, afirmou que o pedido de retirada do gravame deveria partir da Administração Municipal. “Estamos aguardando um retorno para que o Parque do Palácio seja repassado de forma oficial ao município. Queremos construir uma bela área de lazer no local, mas tememos que o parque seja repassado para a iniciativa privada”, revelou Savi.

A comitiva de Canela ainda protocolou pedidos solicitando um estudo de pavimentação da ERS-476 (Estrada do Paço do Inferno); para a instalação de iluminação pública na RS-235 no trecho entre a rótula da rua Júlio Travi até o bairro Saiqui; além da pavimentação asfáltica da terceira via da RS-235 entre o Distrito Industrial e o Saiqui. Também foi solicitado apoio na busca de recursos visando a conclusão das obras de ampliação do HCC – Hospital de Caridade de Canela. “São demandas importantíssimas para o desenvolvimento de Canela”, comentou o secretário Jonas.

MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS

Na EGR – Empresa Gaúcha de Rodovias os canelenses foram recebidos pelo presidente da autarquia, Luiz Fernando Záchia. Mais uma vez cobraram uma maior atenção do órgão com as estradas de acesso ao município de Canela, principalmente em relação as condições de trafegabilidade, serviços de capina, pintura e reposição de meio-fio. “Nossa região possui pedágios caros que acabam não dando o retorno esperado aos usuários”, avalia o secretário Marcelo Savi.