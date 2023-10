4ª Rodada do Campeonato Municipal de Futsal Master de Canela: Resultados Definem Classificações e Repescagem

O Ginásio Carlinhos da Vila foi palco de emocionantes partidas na 4ª rodada do Campeonato Municipal de Futsal Master de Canela. Com resultados que mexeram com a tabela de classificação, as equipes lutaram com garra e determinação em busca da tão sonhada vaga nas semifinais.

Amigos do Laje 5 x 3 Amigos (Grupo A)

No primeiro confronto da noite, o Amigos do Laje venceu o Amigos por 5 a 3, conquistando seus primeiros três pontos na competição e assumindo a segunda colocação do Grupo A. Enquanto isso, o Amigos permanece sem pontuar, ocupando a lanterna do grupo.

Amigos do Laje Amigos

Galera da Estevão 0 x 5 Tiririca (Grupo B)

Pelo Grupo B, Tiririca conquistou uma vitória convincente ao derrotar o Galera da Estevão por 5 a 0. Com esse resultado, Tiririca assumiu a liderança do Grupo B, somando agora 6 pontos. O Galera da Estevão está na terceira posição do grupo, com 3 pontos.

Tiririca Galera da Estevão

Dependientes del Trago 0 x 8 Rio Branco (Grupo A)

No jogo mais esperado da noite, o Rio Branco dominou completamente o Dependientes del Trago, vencendo por impressionantes 8 a 0. Com essa vitória, o Rio Branco praticamente garantiu sua vaga nas semifinais, liderando o Grupo A com 6 pontos. O Dependientes del Trago caiu para a terceira posição do grupo, também com 3 pontos.

Dependientes del Trago lidera o Grupo A Rio Branco

Com esses resultados, a próxima fase do campeonato começa a se desenhar. Na próxima sexta-feira, 06 de outubro, acontece a 2ª rodada que havia sido adiada devido ao mau tempo, com partidas decisivas:

Rio Branco enfrenta o Amigos do Laje, em um duelo que pode definir a liderança do Grupo A.

Comercial e Abelhudos encerram a fase de grupos pelo Grupo B, em busca da última vaga nas semifinais.

Amigos e Dependientes del Trago disputam a última vaga da repescagem, em uma partida que promete muitas emoções.

Confira a classificação atualizada:

A torcida está ansiosa para ver como esses confrontos irão influenciar o destino das equipes no Campeonato Municipal de Futsal Master de Canela. Não perca nenhum lance dessas partidas emocionantes que definirão os rumos da competição.