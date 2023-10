Empreendedorismo Feminino é pauta de encontro no CIDICA

Atividade aconteceu na Semana do Empreendedor

A Semana do Empreendedor, promovida pelo CIDICA, abordou na noite de quarta-feira (4.10) o empreendedorismo feminino com a participação de mulheres que falaram sobre os desafios enfrentados por elas que lideram empreendimentos, geram empregos, promovem desenvolvimento econômico e transformação social.

No primeiro painel mediado por Juliana Canali Schüler, do Bio Coworking, biomédica e empresária, foi abordado o assunto empreendedorismo na prática com a participação de Fernanda Soares, professora de Inglês, faz imersão de inglês na Jolimont e outros eventos fechados para prática do idioma, já teve startup que não deu certo e conheceu o Vale do Silício; Tati Mantero, Educadora Financeira, possui um canal com mais de 100mil seguidores, com dicas diárias de finanças e investimentos e Thais Abrantes, fotógrafa, empresária, influenciadora e mãe.

Já o Empreendedorismo Criativo na Nova Economia, mediado por Andrea Senna, empresária, comunicadora e “startupeira” contou com a participação de Bruna Oliveira, empresária, faz vendas pela internet através de Live Commerces com grande volume de vendas; Ingrid Vasconcelos, influenciadora, idealizadora do canal @florescerporai, faz vendas pela internet via link de afiliados e Lu Klein da Lu Aventura, empresária do segmento da Ecoaventura , criadora do @luaventurabiketrecking , faz expedições para locais de contemplação da natureza.

Encerrando a noite o assunto foi Empreendendo no Turismo e na Gastronomia com Amanda Selbach, Chef formada na França, empresária, possui atualmente uma das confeitarias mais requisitadas da região; Fernanda Chies, empresária dona dos restaurantes Empório, Férreo e Magnólia com mediação de Gabriele Grespan, advogada e profissional do turismo e inovação, atualmente é executiva do Bustour da Brocker Turismo.

O evento é uma oportunidade única para fortalecer o empreendedorismo da cidade, proporcionando conhecimento e networking. O CIDICA agradece a todos os participantes, palestrantes e colaboradores que contribuíram para o sucesso desta iniciativa.

Fotos: Rita Souza