Florybal Chocolates é considerada a melhor empresa para trabalhar em Gramado

Com foco em liderança humanizada, fábrica de chocolates recebeu três premiações do Great Place to Work

A simplicidade no dia a dia, a preocupação com o colaborador e uma liderança humanizada são alguns dos pilares que fizeram a Florybal Chocolates Caseiros ser reconhecida como a melhor empresa de Gramado para trabalhar. A premiação, realizada pela Great Place to Work (GPTW) ocorreu na noite desta terça-feira, 3 de outubro.

A Florybal também foi eleita como a 4ª melhor empresa da Serra Gaúcha e ficou na 27ª posição entre as melhores empresas do Rio Grande do Sul.

A premiação é resultado de muita dedicação, simplicidade e da presença de uma liderança humanizada, simples e acessível. “Para nós, é uma honra receber este prêmio, pois mostra que estamos no caminho certo. A certificação só foi possível porque termos uma equipe comprometida e engajada, e o trabalho é feito de forma conjunta”, destaca Valdir Cardoso, diretor fundador da Florybal.

A preocupação da marca vai além do atendimento ao público, pois a empresa se preocupa com o bem-estar da equipe e trabalha para proporcionar momentos únicos aos colaboradores. “Acreditamos que para receber bem os nossos clientes, primeiro temos que acolher os nossos colaboradores, proporcionando um ambiente de qualidade, colaborativo e com respeito pelas pessoas”, explica Tiago Cardoso, Diretor de Marketing.

A busca em proporcionar momentos mágicos na vida das pessoas é a missão da marca, e pode ser percebida tanto no cuidado com os produtos e nas lojas temáticas como também no acolhimento dado ao colaborador, que desde o início é integrado a todas as etapas da empresa.

“A preocupação com a jornada dos colaboradores ocorre de forma 360, ou seja, inicia durante a escolha da equipe, depois segue para a integração, o acompanhamento dos grupos e até mesmo durante um eventual desligamento, que é feito de forma humanizada”, destaca Tiago.

Além disso, a Florybal também realiza ações para desenvolver seus colaboradores e formar novas lideranças, investindo em cursos e treinamentos ao longo do ano. Outro diferencial da empresa está nas ações sociais promovidas pela marca, como é o caso do Projeto Vida Mágica Florybal, destinado a crianças carentes de Canela. Desde 2017, o projeto oferece atividades extracurriculares para as crianças, entre elas aulas de violão, teclado, teatro, dança e cuidados com a horta, além de workshops.

Sobre o GPTW

O Great Place to Work (Melhores Lugares para Trabalhar) é um certificado criado pelo jornalista Robert Levering na década de 80 e reconhecido como um dos mais importantes prêmios relacionados à gestão de pessoas.

Esta é a segunda vez que a Florybal Chocolates participa da premiação. Na primeira vez, em 2019, a empresa foi premiada na categoria médias e grandes empresas da Serra Gaúcha e médias empresas a nível estadual, sendo a primeira Fábrica de Chocolates de Gramado a conquistar os prêmios pela autoridade global GPTW e a única representante de Gramado e vencedora do Rio Grande do Sul.

Para a Florybal concorrer à edição de 2023, foi necessário passar pelo processo de certificação de excelência, na qual alcançou uma média de 89% na pesquisa de clima, realizada com os colaboradores da empresa. O resultado ficou acima da pontuação exigida, cuja mínima imposta é de 70%.