Literatura na serra com muitas novidades e conquistas 

São muitas as novidades no mundo literário aqui na região. A 26ª Feira do Livro de Gramado começa dia 6 de outubro e promete ótimas atrações

No mesmo fim de semana, a Santa Sede Canela, que no momento está finalizando seu 3° livro (a ser lançado na Feira de Poa em 27/10), também participa da Feira de Gramado com um sarau e ainda oferece uma oficina inédita no The Meeting, em Canela, das 10h ao meio-dia.

Mas o destaque dos últimos dias é a especial distinção que a obra infantil kaingang, escrita pelo cacique Mauricio Salvador e lançada em 2022, recebeu da FNLIJ, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. A araucária e a gralha-azul: uma história dos antigos kaingang foi indicada com o selo de Altamente Recomendável, ao lado de apenas outros 48 títulos, sem dúvida um clube muito seleto.

700 exemplares do livro foram adquiridos pelas Secretarias de Educação de Canela e Gramado e distribuídos nas escolas, com o cacique sendo convidado a contar a bela história, trazida por seus antepassados, para as crianças dos municípios: “Para nós da comunidade kógūnh mág, com este livro mostramos o conhecimento e a sabedoria do passado para o presente e nos direcionamos para o futuro”, comentou Maurício.

O cacique, que há poucos dias esteve em evento na cidade de Rolante falando sobre o livro, estará em 06/10 na abertura da 38ª Feira do Livro de Bento Gonçalves apresentando sua obra a centenas de crianças.

Ele e parentes da aldeia participarão da Feira do Livro de Gramado em dois momentos:

13/10 às 14h – Contação da história infantil, com os autores Maurício Vēn Tánh Salvador e Ana Fonseca e a ilustradora Mauren Veras

15/10 às 15h – Goj kané tãn: o espírito do olho d’água, a dança circular

Destacamos ainda estas participações:

07/10

15h30 – Clube do Livro de Canela celebra 12 anos e debate “Salvar o Fogo”, de Itamar Vieira Júnior – aberto ao público

08/10

19h – Sarau Santa Sede: Só e bem acompanhado.

Mais detalhes no Instagram:

@oficinasantasedecanela

@clubedolivrodecanela

@kaingangcanela