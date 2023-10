Nasce em Canela um novo Centro de Educação Profissionalizante: o Instituto Hippocampus-Canela

O Instituto Hippocampus de Educação Profissionalizante-Canela anuncia a abertura de suas atividades no próximo dia 14 de outubro. O projeto é uma iniciativa dos mantenedores da CHD Incorporadora que tem como objetivo oportunizar aos jovens da Região de Canela, Gramado e adjacências uma educação profissional de qualidade, ampliando a possibilidade de acesso mais rápido ao mercado de trabalho.

Voltado às áreas de Turismo, Hotelaria, Gastronomia, Eventos e Design de Games, o Instituto Hippocampus se destaca pela abordagem inovadora em educação profissionalizante, combinando tecnologia, mentorias personalizadas e currículos atualizados para preparar os alunos para o mercado de trabalho. Sua ênfase na aprendizagem prática e parcerias com empresas da região oferecem oportunidades únicas de experiencia profissional, diferenciando-o de outras escolas de capacitação.

Um diferencial importante em todos os nossos cursos será a abordagem gamificada, uma estratégia promissora, que está revolucionando a educação atual, tornando-a mais envolvente, significativa e adaptada às necessidades individuais do aluno. Ao utilizar elementos de jogos no processo de ensino-aprendizagem, é possível aumentar o engajamento dos estudantes, facilitando a compreensão de conceitos complexos.

Segundo Simone Dias, diretora pedagógica: “O Instituto Hippocampus está empenhado em tornar a educação profissional acessível a todos os interessados. Os cursos de hotelaria, gastronomia e eventos serão oferecidos gratuitamente para os jovens interessados, visando ampliar o acesso a estas áreas. Para os cursos de games e design os interessados terão a oportunidade de participar de avaliações, nas quais poderão demonstrar seu talento e dedicação. Com base no desempenho nessas avaliações, bolsas de estudo parciais serão concedidas, tornando esses cursos mais acessíveis. Isso permite que estudantes promissores tenham a chance de buscar seus sonhos de carreira sem se preocuparem com as barreiras financeiras.”

“Acreditamos que o Hippocampus terá um impacto significativo na região, fortalecendo as indústrias de hotelaria, turismo eventos e gastronomia, bem como na área de design e games”, destaca Paulo Dias, um dos associados. “Ao oferecer cursos de alta qualidade nessas áreas, irá colaborar para suprir a demanda local por profissionais qualificados, elevando o nível de serviço em hotéis, restaurantes e eventos. Isso por sua vez, aprimorará a experiencia de visitantes, impulsionando o turismo regional. O instituto também pode atrair talentos e investimentos, consolidando a região como um polo de excelência em hospitalidade e turismo.”

Os Cursos da Hippocampus serão ministrados em formato de cursos livres, modulares com Certificação ao final do curso. Os candidatos interessados poderão se dirigir pessoalmente ao Instituto Hippocampus ou fazer a inscrição através do site www.hippocampuscanela.com.br

Endereço: Rua Ernesto Urbani (Esquina com Danton Correa da Silva), 07 loja 3, Centro, Canela