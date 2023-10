Polícia Civil realiza operação conjunta em busca de desaparecido em Canela

A Polícia Civil de Canela realizou operação policial no início da manhã desta quinta-feira (05), com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão contra investigados pelo desaparecimento de Adenor Juliano Pinto do Nascimento, de 40 anos, ocorrido no final do mês de agosto. Na ação, em que participaram cerca de vinte policiais civis, foram cumpridas uma prisão e quatro mandados de busca e apreensão, todos nos Bairros Dante e Santa Marta, na localidade denominada de Pedreira.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, refere que a principal linha de investigação é a prática de homicídio seguido de ocultação de cadáver, concentrando-se as ações na busca pelo corpo da vítima.

A autoridade policial referiu que a ação desta quinta-feira contou com a participação de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Canela, que auxiliou nas buscas pelo corpo da vítima em um matagal denso próximo ao local em que teria sido morto, inclusive com cães farejadores. Medeiros informou, ainda, que o crime teria ocorrido em razão da disputa pelo tráfico de drogas na região, sendo que as investigações identificaram os suspeitos pela prática do homicídio, bem como o mandante do crime, liderança da facção baseada no Vale dos Sinos.

Na ação policial, um foragido da região metropolitana foi preso. Ele é investigado pela morte do canelense Adenor Juliano Pinto do Nascimento, mas estaria se relacionando, atualmente, com a então companheira da vítima. Ele foi detido na mesma casa em que ela estava na manhã desta quinta-feira, na localidade da Pedreira, em Canela.

A Polícia Civil de Canela refere que qualquer informação a respeito do crime ou da localização da vítima pode ser passada, inclusive de forma anônima, para o whatsapp 54-96144216.