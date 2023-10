Semana do Idoso proporciona café colonial para melhor idade

Dentro da programação da Semana do Idoso de Canela hoje foi dia de café colonial, onde puderam aproveitar uma refeição deliciosa com uma variedade de pães, bolos, queijos, frios, geléias, frutas, sucos e muito mais. Foi uma ótima maneira de desfrutar de uma variedade de alimentos em um ambiente aconchegante e relaxante. É ainda mais especial quando os idosos têm a oportunidade de compartilhar essa experiência juntos, criando memórias preciosas e desfrutando de boa companhia.

“É importante cuidar da saúde e do bem-estar dos idosos, e momentos como esses podem ser muito gratificantes para eles” destacou o secretário de Assistência Artur Pacheco.

Participaram da ação idosas do Oásis Santa Ângela, da Rede Bem Cuidar da Unidade de Saúde do bairro São Luiz, dos bailinhos promovidos pela Secretaria de Assistência e participantes das oficinas do CRAS Canelinha e Santa Marta.

Confira as atividades:

5/10 – Quinta-feira

Atividade : Baile da Idade de Ouro – FENAC – Novo Hamburgo-RS

Onde : FENAC – Novo Hamburgo-RS

Horário: 12h30mim

Atividade: Palestra “Os direitos da pessoa Idosa e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários” Palestrante: Sra. Eleni Raquel da Silva Tsuruzono

Onde: UCS Hortênsias– Canela ( Sala 108 do Bloco 03)

Horário: 14h

6/10 – Sexta-feira

Atividade: Visita do CMI e familiares de Idosos em Lar de Geriatria :Apresentação de gaiteiro, roda de conversa.

Onde: Lar Paranhana – R. Eduardo Willrich, 82 – Centro, Três Coroas – RS

Horário: 14h:30

7/10 – Sábado – Encerramento

Atividade: Ação alusiva ao “Dia Internacional do Idoso” 1º de outubro

✔ Passeio de bikes adaptadas

✔ Verificação de Pressão Arterial e serviço de Atendimento Especializado em Saúde

✔ Exposição de materiais produzidos pelas Idosas nas Oficinas dos CRAS

✔ Apresentação da Banda “THE DOCTLES” às 15h

Onde: Praça Central de Canela

Horário: 10h às 16h

* Se chover a atividade estará cancelada.

*Todas as atividades são voltadas para idosos a partir dos 60 anos