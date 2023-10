Magia da Neve: No aniversário de 10 anos o Castelo do Reino de Snowland ganha retrofit 

Tem novidade no maior parque com #nevedeverdade do Brasil –, o Snowland, de Gramado (RS). Na quinta-feira, dia 5 de outubro, reinaugurou o “Castelo do Reino de Snowland”.

Localizada na Área de Neve, um dos espaços mais aguardados pelos visitantes com, cerca de, 8 mil m² totalmente dedicados ao frio e a neve de verdade, a estrutura do castelo passou por um retrofit completo.

De acordo com o diretor do parque, Christian Dunnwald, as mudanças reforçam o conceito do Castelo ao storytelling do empreendimento: “Reino Snowland”. Neste mundo de magia e encantamento há muita neve de verdade e personagens incríveis, como Yeti – O adorável homem das neves,a Rainha Ava, os Guardiões da Neve, a princesa Astrid, os ursos polares Nanook e Artkos, entre outros protagonistas desse universo encantado e gelado.

O executivo destaca que constantemente são realizados investimentos na infraestrutura, qualificação da equipe, novos shows e outras novidades. “O Snowland envolve cada pessoa que entra em seu Reino numa atmosfera mágica. São muitas mãos trabalhando para entregar excelência de ponta-a-ponta e isso faz com que o parque seja considerado uma das principais atrações turísticas do Brasil. O que muito nos orgulha”, finaliza.

Sobre o Snowland

Inaugurado em outubro de 2013 na cidade de Gramado, RS, o Snowland foi o primeiro parque de neve indoor do país. Com uma área de 18 mil m², sendo 8 mil m² dedicados a neve, o parque promove experiências únicas e inesquecíveis, convidando cada visitante a sentir o encanto de flocos de neve de verdade caindo, se emocionar com shows artísticos na pista de patinação no gelo e se divertir na única montanha nevada do Brasil, que também é utilizada para a prática de esportes, como snowboard e esqui. Mais informações no site:www.snowland.com.br.

Serviço

Funcionamento:

Em alta temporada, diariamente, das 10h às 17h.

Em baixa temporada: Consultar site www.snowland.com.br

Central de Vendas: 0800 8003737, valores especiais para crianças e idosos.

Informações: (54) 3050.1700

Endereço: RS-235, Rua Linha Carazal, 9009 – Gramado/RS

Sobre a Gramado Parks

Fundada em Gramado, na Serra Gaúcha, a Gramado Parks é um dos maiores grupos de hospitalidade e entretenimento do país. É responsável por empreendimentos inovadores como o Snowland, primeiro parque de neve indoor do país, o Acquamotion, primeiro parque aquático termal indoor e temático da América Latina, ambos em Gramado, e a Yup Star, rodas-gigantes localizadas no Rio de Janeiro e em Foz do Iguaçu.

Com mais de 1.700 colaboradores, a empresa também tem três hotéis em Gramado (Bella Gramado, Exclusive Gramado e Buona Vitta), quatro restaurantes (Dona Lira, Opiano, Don Milo e Signature). Ainda, mantém o Museu do Festival de Cinema de Gramado e está investindo nas regiões de Foz do Iguaçu e Carneiros (PE), possuindo salas comerciais do conceito de multipropriedade na Serra Gaúcha, Pernambuco, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro.