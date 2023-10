Parque do Caracol terá ingresso a R$ 1 em outubro

Brinquedos, música ao vivo e atrações culturais completam a programação especial de Dia das Crianças do Parque

Em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado no próximo dia 12 de outubro, o Parque do Caracol, em Canela, promove diversas atividades voltadas ao público infantil. De 9 a 16 de outubro, as crianças de 6 a 11 anos pagam apenas R$ 1, na compra do bilhete pelo site. Os pequenos de até 5 anos são isentos do ingresso. Brinquedos, música ao vivo e atrações culturais completam a programação.

Pensando na diversão dos pequenos, brinquedos infláveis serão instalados próximos às quadras esportivas: Leãozinho, Tobogã premium e Tobogã com piscina de bolinhas (dias 12 e 13); e Piscina de bolinha, pula-pula e escorregador (dia 14).

Além disso, o personagem Zé do Apito, mascote da Estação Sonho Vivo onde acontecem os passeios de trenzinho, irá circular pelo parque para tirar fotos e brincar com as crianças. Presença já conhecida nos jardins do parque, a personagem Madame Piquenique conta histórias sobre a origem do lugar e suas riquezas naturais.

A programação inclui ainda música ao vivo com Gênesis Araújo, distribuição de um passaporte infantil especial para pintura com giz de cera e inauguração da pracinha do Parque, no dia 12/10.

Os ingressos infantis com valor promocional devem ser adquiridos pelo site oficial www.parquecaracol.com.br.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

12/10 – Quinta-feira

9h às 17h – Três brinquedos infláveis (leãozinho, tobogã premium e tobogã com piscina de bolinha) próximo às quadras esportivas

10h às 16h – Contação de histórias com a personagem Madame Piquenique (intervalo das 13h às 14h)

11h às 14h – Circulação do mascote Zé do Apito

12h15 às 15h30 – Música ao vivo com Gênesis Araújo

13/10 – Sexta-feira

9h às 17h – Três brinquedos infláveis (leãozinho, tobogã premium e tobogã com piscina de bolinha) próximo às quadras esportivas

10h às 16h – Contação de histórias com a personagem Madame Piquenique (intervalo das 13h às 14h)

11h às 14h – Circulação do mascote Zé do Apito

12h15 às 15h30 – Música ao vivo com Gênesis Araújo

14/10 – Sábado

9h às 17h – Três brinquedos infláveis (piscina de bolinha, pula-pula e escorregador) próximo às quadras esportivas

10h às 16h – Contação de histórias com a personagem Madame Piquenique (intervalo das 13h às 14h)

11h às 14h – Circulação do mascote Zé do Apito

12h15 às 15h30 – Música ao vivo com Gênesis Araújo

15/10 – Domingo

10h às 16h – Contação de histórias com a personagem Madame Piquenique (intervalo das 13h às 14h)

11h às 14h – Circulação do mascote Zé do Apito

12h15 às 15h30 – Música ao vivo com Gênesis Araújo

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 17h30 (última entrada até 17h)

Ingressos: Adulto R$ 75

Bilhete Gaúcho: R$ 52 (válido para residentes ou nascidos no Rio Grande do Sul mediante comprovação)

Bilhete Caracol + Observatório: R$ 90

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada (R$ 37):

– Pessoas nascidas ou moradoras de Gramado mediante documentação comprobatória

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$ 30

Site e redes sociais

https://www.parquecaracol.com.br/

https://www.instagram.com/parquedocaracol/

https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/