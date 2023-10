PSDB Canela apresenta programa social e projeta os próximos 365 dias do partido

A executiva do PSDB de Canela apresentou na noite ontem, 05, em reunião fechada, o plano de ação do partido para os próximos 365 dias.

Na oportunidade o novo diretório teve acesso a novidades, programas e ações que a executiva municipal está trabalhando e pretende ampliar neste ano e próximo.

O encontro contou com a participação de 70 pessoas de diferentes segmentos do partido e entre as presenças estavam Gilberto Cezar, tradicional personalidade política do partido, e os vereadores Carmem Seibt e Felipe Caputo, vice e presidente do partido, respectivamente.

Gilberto Cezar salientou que sente-se honrado em ser morador de Canela, um canelense representando a cidade e a região no Governo Estadual, na Casa Civil do Estado, onde trabalha atualmente como subchefe, e ainda parabenizou o partido pelas ações. Cezar novamente colocou-se a disposição para colaborar com a cidade no que for necessário.

Para o presidente da sigla, vereador Felipe Caputo, o PSDB será protagonista no próximo ano e estará ao lado da população de Canela com uma nominata forte e muito boa de candidatos a majoritária e ao legislativo.

Entre as novidades estão o programa social “Conecta Canela”, calendário semestral de eventos, novos segmentos partidários e o quadro interno “Ação 45” que visa capacitar e instruir pré-candidatos para a próxima eleição, entre outros.

O partido segue trabalhando nessas e outras ações e promete divulgar mais novidades em breve.

Acompanhe em @psdbcanela