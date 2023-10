“Corinthians brilha na estreia e Âncora B afunda Monterrey com goleada

A 2ª rodada da 1ª Divisão do Campeonato Municipal de Futsal de Canela proporcionou aos amantes do esporte um espetáculo emocionante nesta segunda-feira (09). O destaque da noite ficou por conta do confronto entre o Corinthians e o Bom Jesus, que terminou com uma vitória convincente do Corinthians por 5 a 2.

No Ginásio Municipal de Canela, as equipes protagonizaram uma partida repleta de gols e lances emocionantes. O Corinthians, comandado por Luiz Guilherme, que marcou um hat-trick, e Emerson, autor de dois gols, garantiu a vitória. Pelo lado do Bom Jesus, Maximiliano balançou as redes duas vezes, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

Bom Jesus Corinthians

Com esse resultado, o Corinthians alcançou a 2ª posição na tabela de classificação, somando 3 pontos, enquanto o Bom Jesus ocupa a 6ª colocação.

Em outro jogo da noite, o Âncora A também brilhou ao vencer o Guará por 3 a 0. Os gols da equipe foram marcados por Franciel, João Costa e Luan. Com essa vitória, o Âncora A subiu para a 3ª colocação na tabela, demonstrando um bom desempenho no início do campeonato. Por outro lado, o Guará enfrentou sua segunda derrota consecutiva e está na 7ª posição.

Guará Âncora A

Na terceira partida da noite, o Âncora B mostrou sua força ao vencer o Monterrey por 4 a 0. Os gols foram marcados por Renan, que balançou as redes duas vezes, Luiz Henrique e Leonardo. Com duas vitórias seguidas, o Âncora B assumiu a liderança isolada do campeonato, enquanto o Monterrey amarga a lanterna com duas derrotas nas duas primeiras rodadas.

Âncora B Monterrey

Confira a classificação atualizada da principal competição da cidade:

A competição promete continuar acirrada nas próximas rodadas, com diversas equipes buscando o topo da tabela e outras lutando para se recuperar. Os fãs de futsal de Canela podem esperar por mais emoções e jogos memoráveis ao longo da temporada. A próxima rodada promete trazer ainda mais emoções para os amantes do esporte na cidade.