Criminosos entram em confronto contra a BM e são mortos na BR-116, em São Marcos

Organização criminosa especializada em furtos e roubos de veículos é desarticulada após tiroteio

Na noite desta segunda-feira, 9 de outubro, um intenso confronto entre o 4º Batalhão de Choque da Polícia Militar e um grupo de criminosos resultou na morte de quatro indivíduos às margens da BR-116, próximo ao km 127 da rodovia que conecta as cidades de Caxias do Sul e São Marcos, na região da Serra Gaúcha.

Segundo informações fornecidas pelo 4º Batalhão de Choque, a operação foi desencadeada em resposta a informações da inteligência policial, que identificou uma quadrilha especializada em furtos e roubos de veículos, além de extorsões contra os proprietários, atuando na localidade de Pedras Brancas, zona rural de São Marcos. Os suspeitos estavam a bordo de um veículo Nissan/Versa.

O confronto teve início quando as equipes do Choque tentaram abordar os indivíduos na BR-116. Os criminosos desobedeceram à ordem de parada e abriram fogo contra os agentes da polícia, atingindo as viaturas. Em resposta, os policiais reagiram, resultando na morte de quatro dos suspeitos e na apreensão das armas de fogo utilizadas.

Felizmente, os policiais envolvidos no confronto não sofreram ferimentos. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) foi acionado para conduzir a perícia no local.

A organização criminosa, composta por indivíduos com extensos antecedentes criminais, era originária de Caxias do Sul e era responsável por diversos casos de furtos e roubos de veículos na região da Serra Gaúcha. Além disso, eles eram especializados em extorquir as vítimas, exigindo pagamentos em dinheiro para a devolução dos bens roubados.

Durante a operação, foram apreendidas três armas de fogo, sendo uma pistola calibre .45″ e dois revólveres calibre .38″, todos com sinais de raspagem. Também foram encontrados diversos estojos percutidos das armas de fogo. No porta-malas do veículo utilizado pelos criminosos, foram localizadas duas motosserras, além de uma quantia em dinheiro e celulares.

É importante destacar que o veículo Nissan/Versa utilizado pela quadrilha estava em situação legal.

Todos os indivíduos envolvidos no confronto eram maiores de idade e possuíam antecedentes criminais variados, incluindo roubo a estabelecimento comercial, crimes contra a flora, furto qualificado, furto arrombamento em residência, estelionato, receptação, furto abigeato, entre outros.

As identificações precisas dos criminosos ainda aguardam formalização pelo IGP. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Caxias do Sul e, posteriormente, será transferida para São Marcos.

Durante o trabalho da perícia, o trânsito na BR-116 ficou bloqueado, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) orientou os condutores a fazer o contorno por Criúva, a fim de evitar a área interditada.

O confronto representa um importante sucesso das forças de segurança na desarticulação de uma organização criminosa que vinha causando prejuízos e insegurança na região.