Escritor Gramadense Ariel Fonseca Pulsz, lança o terceiro livro da saga “As Crônicas de Sathira”

A Feira do Livro de Gramado recebeu neste domingo (08), as margens do lago Joaquina Rita Bier, o lançamento do Livro “A História do Enigmático”. O título completa uma sequência de livros que se iniciou no de 2017.

O leitor pode esperar uma história repleta de muita magia, aventura, fantasia e viagem no tempo. Os livros ficam disponível durante toda feira do livro na bancada dos escritores Gramadense.

