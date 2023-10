Gramado Parks anuncia nova programação de personagem temática na Serra Gaúcha 

Aila conta histórias em frente às lareiras dos hotéis Buona Vitta, Exclusive e Bella Gramado

Os três hotéis administrados pela Gramado Parks – Buona Vitta, Bella e Exclusive – estão se preparando para receber hóspedes de todas as idades em uma programação de inverno especial. Até 15 de setembro, a personagem temática Aila, a contadora de histórias, será a anfitriã das lareiras principais dos hotéis para encantar e aquecer os corações dos visitantes.

Em um ambiente acolhedor e recheado de almofadas, a contadora de histórias convida as crianças a se acomodarem e se deliciarem com suas narrativas de inverno, que foram colhidas em lugares como Gramado, Snowland e outros destinos onde o frio e a neve fazem parte da paisagem.

Trata-se da combinação perfeita entre a atmosfera aconchegante dos hotéis e a narrativa envolvente de Aila, tornando a programação de inverno uma experiência que aquece a alma e enche os corações de alegria. As famílias e os visitantes podem esperar momentos memoráveis e encantadores durante a estadia nos hotéis da Gramado Parks na Serra Gaúcha.

Para a Diretora de Marketing da Gramado Parks, Lísia Diehl: “Estamos muito empolgados em trazer essa experiência única para nossos hóspedes. Aila é mais do que uma personagem, é uma ligação entre o encanto da estadia e os corações daqueles que a ouvem oferecendo não apenas histórias mágicas, mas também a sensação de aconchego e calor humano. Acreditamos que atividades artísticas como essa enriquecem a jornada de resort dos nossos visitantes, tornando a estadia memorável e cheia de momentos especiais.”

A programação da personagem Aila ocorrerá em datas específicas: dia 29 de agosto, e 7 e 11 de setembro, das 17h às 18h no Hotel Bella Gramado e das 18h30 às 19h30 no Hotel Exclusive. Dia 30 de agosto e 7 e 11 de setembro no Buona Vitta, das 14h às 15h. Cabe destacar que a personagem Aila estará presente nos três hotéis no feriado de 7 de setembro.

Além disso, a programação temática de Aila promete trazer ainda mais encantamento em datas especiais ao longo do ano, como o Dia das Crianças, o Natal e a Páscoa, reforçando a proposta de proporcionar experiências mágicas e inesquecíveis para os hóspedes.

Sobre a Gramado Parks

Fundada em Gramado, na Serra Gaúcha, a Gramado Parks é um dos maiores grupos de hospitalidade e entretenimento do país. É responsável por empreendimentos inovadores como o Snowland, primeiro parque de neve indoor do país, o Acquamotion, primeiro parque aquático termal da América Latina, ambos em Gramado, e a Yup Star, rodas-gigantes localizadas no Rio de Janeiro e em Foz do Iguaçu.

Com mais de 1.700 colaboradores, a empresa também tem três hotéis em Gramado (Bella Gramado, Exclusive Gramado e Buona Vitta), quatro restaurantes (DonaLira, Opiano, Don Milo e Signature), administra o Museu do Festival de Cinema de Gramado e possui salas comerciais do conceito de multipropriedade na Serra Gaúcha, Pernambuco, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro.

