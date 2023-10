Mulher apontada como líder do tráfico no Vale do Paranhana é presa em grande operação da Polícia Civil

Uma grande operação desencadeada na manhã desta terça-feira (10), pela Polícia Civil de Três Coroas resultou na prisão de uma mulher apontada como líder do tráfico de drogas no município, assim como mais cinco capturas de crimes relacionados ao tráfico e porte ilegal de arma.

Conforme o delegado Ivanir Caliari, que responde pela DP de Três Coroas, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Três Coroas, em sua maioria no chamado Morro do Raul, bem como mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Alegre, Igrejinha, Canela, Taquara e Novo Hamburgo.

Durante as diligências, no bairro Sarandi, em Porto Alegre, uma mulher de 37 anos, investigada como a principal líder do tráfico de entorpecentes de Três Coroas e trabalhando para facção criminosa com origem no Vale do Sinos, foi presa preventivamente. Além dela, outros dois homens investigados por vinculação à organização criminosa, de 39 e 27 anos, também tiveram prisões decretadas e foram capturados respectivamente nas cidades de Três Coroas e Novo Hamburgo.

Ainda em Novo Hamburgo, o homem capturado foi preso em flagrante por tráfico de drogas juntamente com sua companheira de 24 anos, após a localização na residência do casal de aproximadamente 120 gramas de maconha. Em razão de outros dois mandados de busca e apreensão, cumpridos em Três Coroas, foram localizadas uma espingarda calibre .40 e um revólver calibre .38, resultando na prisão em flagrante de outros dois homens, de 38 e 51 anos, por posse ilegal de arma de fogo.

Também foram apreendidos diversos telefones celulares, quantia em dinheiro, rádios transmissores HT e três veículos. Após a formalização das prisões na DP de Três Coroas e 2ª DP de Novo Hamburgo, os presos foram encaminhados para audiência judicial de custódia.

GRANDE EFETIVO DA REGIÃO

A operação contou com policiais Civis da DP de Três Coroas com apoio das delegacias de Igrejinha, Gramado, Canela, Taquara, Nova Petrópolis, Rolante, São Francisco de Paula, Riozinho e Cambará, que compõem a 2ª DPRI de Gramado, bem como com auxílio de integrantes da 2ª DP de Novo Hamburgo e do CORE da Polícia Civil.