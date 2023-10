Natal Luz celebra a semana das Crianças com descontos de 15% em ingressos

O Natal Luz acaba de lançar sua campanha especial “Criança no Natal Luz” alusiva ao Dia das Crianças, celebrada neste mês de outubro. Entre os dias 9 e 14 de outubro, o maior evento natalino do Brasil vai presentear os pequenos com 15% de descontos na compra de ingressos para os shows, para utilização dos tickets no período de 1º a 15 de janeiro de 2024, durante as férias escolares.

A presidente da Autarquia Municipal de Turismo – Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk destaca, “nosso principal público é formado por crianças, justamente por esse motivo queremos presenteá-los com descontos nos ingressos. Certamente será um momento de muita interação entre os pequenos e os personagens, além de viverem toda magia que o Natal Luz proporciona”, disse a dirigente.

O 38º Natal Luz de Gramado acontece de 26 de outubro de 2023 até 21 de janeiro de 2024 e é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco. Patrocínio de Nacional Gás, Residence Club Hard Rock Hotel Gramado e Stemac Grupos Geradores. O copatrocínio é da Coca-Cola e Havan. A hospedagem oficial é da rede Laghetto Hotéis e o Chocolate Oficial do Natal Luz é a Prawer Chocolates. O evento tem o apoio da Hasam, Kia Brasil, RBT Internet, Vinícola Miolo, Corsan e Aegea: Juntas. Nossa natureza movimenta o Rio Grande, e a venda de entradas é pela Ingresso Oficial Gramado. A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.

Ingressos, horários e informações do evento:

www.natalluzdegramado.com.br

www.ingressooficialgramado.com.br