OPINIÃO FORTI • Menos de Um ano

Dia 6 de outubro de 2024 estaremos escolhendo nosso novo prefeito e também nossa nova composição de câmara de vereadores. Ao que tudo indica teremos realmente um novo nome no cargo máximo de executivo. Notícias vindas dos partidos dão conta de que teremos candidatos “zero KM” para a função.

Gostaria muito que os postulantes ao cargo fossem propositivos em suas campanhas. Que trouxessem alternativas para as carências da nossa cidade e também fossem claros quanto ao que podem e não podem prometer.

Aos correligionários desejo muita calma e parcimônia. Não é futebol e nem tem porque se criar um clima de guerra. Serão propostas distintas com o mesmo fim: o melhor para Canela, até que se prove o contrário. Seria muito bom se não tivéssemos histeria e não aparecessem aqueles clássicos perfis fakes nas redes sociais. Aliás, para quem não sabe, isso é crime ok?

Aos que almejam virar vereadores, estudem sobre seus cargos. Não comecem com ladainha de prometerem absurdos porque, pra variar, vocês não vão conseguir cumprir. Foquem em comprometimento, seriedade e valorizarem cada voto conquistado. De preferência ficando os quatro anos no cargo para o qual foram escolhidos.

A contagem regressiva começou.

Hélio

No meio do futebol o popular “Mala”. O maior futebolista da nossa cidade. Ganhou tudo aqui em Canela e na região. Joga muito até hoje. Um cara simples, de bem com a vida e acima de tudo correto. Esse é o Helio Echer que assume o DMEL após a saída do bom Cristiano Port. Assim como nos anos de Serrano torcerei muito pelo “mala”, mas olha: o esporte de Canela é mais difícil que enfrentar a zaga e a torcida do Atlético de Feliz. A falta de estrutura é mais complicada que ganhar do Sete de Setembro. Porém, desejo sempre o melhor pro Hélio e sei que vai correr atrás muito mais do que corria no campo do Dr. Pedro Sander (até porque a gente sabe que isso nunca foi o forte dele).

Revanchismo

O futebol nos mostra que ser torcedor dá a oportunidade de recuperação rapidamente. Sofri com corneta na quarta-feira após meu Inter ser eliminado duramente pelo Fluminense. No domingo ganhamos o clássico e a resposta veio. O futebol é legal por causa disso, mas quando fica na flauta e na brincadeira.

Sabem o que não é legal: Revanchismo em qualquer esfera. As vezes parece que as pessoas esperam as outras se darem mal para cutuca-las. No seu íntimo torcem para a infelicidade alheia para tripudiar. As vezes até dão o empurrão final. Isso não é legal. Bem pelo contrário. Você não é obrigado a gostar de ninguém, ou concordar com a opinião de outrem. Mas a partir do momento em que acha bonito seu próximo tomar uma ruim (física, financeira, psicológica ou de outra forma), aí a coisa perde o sentido. E a lei do retorno pode te cobrar. Pense nisso!