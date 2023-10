Polícia Civil encontra o corpo de canelense desaparecido, no interior de São Francisco de Paula

Adenor Juliano Pinto do Nascimento, de 40 anos, estava desaparecido desde o dia 31 de agosto

A Polícia Civil confirmou a descoberta do corpo de Adenor Juliano Pinto do Nascimento, de 40 anos, que estava desaparecido desde o dia 31 de agosto. O corpo, em avançado estado de decomposição, foi localizado por um morador em uma área remota do município de São Francisco de Paula, encerrando um período angustiante de buscas e incertezas para a família.

No dia 5 de outubro, uma operação havia sido realizada pela PC e pelo Corpo de Bombeiros Militar de Canela, com objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão contra investigados pelo desaparecimento. A ação resultou na prisão de um foragido da região metropolitana, que está sendo investigado pela morte de Juliano, que, aparentemente, mantinha um relacionamento com a companheira da vítima.

Nesta manhã, a Polícia Civil finalmente obteve sucesso ao descobrir o corpo de Juliano Nascimento, em um local previamente investigado. O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, informou, ainda, que o crime teria ocorrido em razão da disputa pelo tráfico de drogas na região, uma vez que, Nascimento tinha histórico de uso de drogas e envolvimento com o tráfico.

Agora, as autoridades aguardam a chegada da equipe do Instituto Geral de Perícia (IGP) para a remoção dos restos mortais e a realização de exames periciais que possam fornecer mais informações sobre as circunstâncias da morte de Adenor.