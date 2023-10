Assinada a ordem de início para a implantação de rotatória na ERS-235, no Distrito Industrial em Canela

Novo dispositivo irá reorganizar o tráfego de veículos e reforçar a segurança dos usuários

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, o diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Luiz Fernando Záchia e os diretores administrativo e financeiro, André Arnt, e técnico, Luis Fernando Vanacor, assinaram, nesta quarta-feira (11.10), juntamente com representantes da Construtora e Pavimentadora Pavicon, a ordem de início para a implantação de uma rotatória no quilômetro 45 da ERS-235, em Canela, na região das Hortênsias.

A interseção, do tipo rótula alongada, será construída no entroncamento da ERS-235 com a rua Júlio Travi para orientar, disciplinar, harmonizar e atender às necessidades de segurança viária. O investimento aportado para a execução dos serviços é de R$ 3 milhões – recursos provenientes da EGR.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, a rotatória irá modernizar a rodovia, beneficiando dois dos principais modais econômicos de Canela e região: o turismo e a produção industrial. “Além de aprimorar a dinâmica do trânsito, proporcionando mais segurança aos usuários, a rótula também irá facilitar a circulação de milhares de motoristas, reorganizando o fluxo de veículos que se deslocam no segmento urbano”, salienta Záchia.

Para o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, a obra será crucial para o desenvolvimento da infraestrutura de Canela. “A implantação dessa intervenção é resultado de muito trabalho e articulação com lideranças do município e da região da Serra Gaúcha. Por isso, continuaremos trabalhando para qualificar a malha rodoviária de todo o Rio Grande do Sul”, frisou.

A região é de extrema importância tanto para o polo turístico quanto para o setor industrial de Canela. O dispositivo será uma porta de entrada para quem vem da Rota do Sol e de outras cidades e estados, visando usufruir das riquezas da região. Além disso, a interseção é relevante para o setor produtivo, pois será o principal acesso à área industrial do município.

Nessa primeira etapa, o trabalho das equipes da EGR consistirá na realização de medições e avaliações topográficas para, na sequência, começar a obra. Em decorrência dessas movimentações, a empresa alerta aos motoristas e pedestres que circulam pela região para que dirijam com prudência, atentos às sinalizações e aos limites de velocidade.

Estavam presentes o prefeito municipal de Canela, Constantino Orsolin e secretários municipais, vereadores, equipe técnica da EGR e o diretor-presidente da Construtora e Pavimentadora Pavicon, Batista Roque Bagattini.