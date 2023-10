Coluna 360 Graus — Meu partido? É um coração partido?

Meu partido

É um coração partido

E as ilusões estão todas perdidas

Os meus sonhos foram todos vendidos

Tão barato que eu nem acredito

Cazuza – 1998

A campanha eleitoral começou bem cedo neste novo ciclo para concorrer ao cargo de prefeito de Canela, a partir de 1º de janeiro de 2025.

O atual prefeito, Constantino, já disse a este colunista, durante entrevista no Portal da Folha TV, que, neste momento, muitos se acham em condições de concorrer por que ele não será candidato.

Constantino não está de todo errado. Hoje, Marcelo Savi (MDB) e Gilberto Cezar (PSDB) são os nomes mais cotados para concorrer à vaga. Existem outros partidos que garantem ter uma carta na manga, um nome secreto, que será guardado para anúncio em momento oportuno.

A verdade é que está tudo uma bagunça, onde políticos flertam com outros políticos tentando encontrar a melhor ocupação. Existem resistências internas, como no caso do PSDB e PP, que não encontram espaços para todos nesta proposta de frente ampla.

No MDB, também tem racha. Na última reunião da executiva, teve tapa na mesa e dedo na cara.

Enquanto isso, seguimos sem um projeto de cidade que pense mais na coletividade e menos na politicagem. Terão os líderes políticos atuais condições de acondicionar tantos interesses e mesmo assim ter força de trabalho.

Terão, estes mesmos líderes, trato suficiente para remendar os corações partidos?

Levou golpe em menos de um dia em Canela

Na semana passada escrevi aqui sobre as áreas invadidas e os malefícios que elas trazem para a nossa sociedade. Nesta semana, recebi o relato de um migrante baiano. Veio sozinho para Canela, arriscar a sorte.

Ele chegou na rodoviária, sozinho, algumas mochilas e uns trocados. Tentou alugar uma casa e achou que tinha conseguido. Viu a casa, pagou uma parte do aluguel adiantado e foi buscar as suas coisas. Quando chegou na casa novamente percebeu que ela tinha moradores e que o homem que lhe alugou não era o proprietário.

Chegou aqui e levou um golpe em menos de 24 horas.

Habitação segue sendo o Calcanhar de Aquiles

Se existe uma área que não avança em Canela é a Habitação.

Não avança em regularizar os locais já existentes, não avança em conter novas construções, não avança em dotar de estrutura o que já foi regularizado.

Está aí um grande desafio para quem vai governar Canela a partir de 2025.

Como que não sabem?

Escrevi, há alguns dias, sobre o encerramento do plantão na Delegacia de Polícia de Canela. A informação da Delegacia de Pronto Atendimento, no Carniel, já dizia tudo, não entendeu quem não quis.

Para minha surpresa, secretários municipais e vereadores não sabiam que a cidade não conta mais com plantão para registro de ocorrências.

É a famosa falta de interesse e a falta de força política de Canela nos gabinetes do Piratini.

Em diversas áreas, os gestores municipais colocam a culpa da desestruturação ou baixa efetividade de suas ações na Operação Cáritas. Ou que ficaram desestruturados, ou que agora há mais cuidados em realizar as ações.

Acontece que a Cáritas teve a sua grande última palhetada há quase um ano, quando a operação focou no turismo. Em todas estas áreas, já deu tempo suficiente para colocar ordem na casa e parar de desculpas.

EGR e Corsan mostram o descaso com Canela

Não é de hoje que Canela tem que implorar para a EGR fazer manutenção no trecho canelense da RS 235 que faz divisa com Gramado.

Não é de hoje que a Corsan faz o que quer em Canela.

Estas duas estatais são o retrato do descaso do Governo Eduardo Leite para com Canela.

Mais uma vez, será o Município que terá que roçar a entrada da cidade.

É que os pedágios de Três Coroas e Nova Petrópolis são só de Gramado né? A verba não é para a Região.