Com expectativa de movimentar R$ 80 milhões, Farmácias Associadas realiza 16ª edição da Convenção e Feira de Negócios

O evento ocorre em Gramado, de 18 a 22 de outubro

Com expectativa de movimentar R$80 milhões em faturamento (11% a mais do que no ano passado) e receber 2,7 mil pessoas, a Farmácias Associadas realiza a 16ª edição da sua Convenção e Feira de Negócios.

O evento, que ocorre de 18 a 22 de outubro, no Serra Park, em Gramado, traz para a pauta deste ano a adesão à agenda ESG (governança ambiental, social e corporativa). O objetivo é ampliar o debate sobre governança e associativismo, além de destacar as ações de impacto social e ambiental realizadas pela Associadas.

“Precisamos entender o associativismo como modelo de governança que distribui oportunidades e preserva a competitividade da farmácia independente. É uma das únicas opções de os pequenos negócios conseguirem se manter em um mercado de concorrência acirrada”, destaca o presidente da rede, Ben Hur Jesus de Oliveira.

São confirmados 70 expositores de todo o país, entre eles os principais players da indústria farmacêutica nacional, além de distribuidoras de medicamentos e perfumaria e o segmento de serviços para a farmácia. Durante o encontro, as indústrias e distribuidoras do setor preparam condições comerciais exclusivas direcionadas aos empresários que participam da Feira.

Inovação e sustentabilidade

Com foco em sustentabilidade e inovação, a rede lançou neste ano a linha de cuidados faciais Revitart Faces, que exclui qualquer produto com testes em animais e utiliza ingredientes não poluentes. Um exemplo é o sabonete esfoliante que usa partículas de caroço de oliva e de semente da casca do arroz em sua fórmula, evitando o acúmulo de micropartículas de plástico nos cursos d’água. O produto é totalmente biodegradável – diferente de muitos dos esfoliantes disponíveis no mercado nacional.

Outro investimento importante foi a instalação de uma usina fotovoltaica em sua central de relacionamento na cidade de Porto Alegre, onde atuam mais de 50 funcionários. A usina é composta por 80 placas solares.

Doação de Alimentos

Os associados que forem ao evento terão a oportunidade de doar alimentos não perecíveis e cestas básicas para uma entidade da região: o Orbis Clube de Gramado. Fundada 1968, a entidade presta apoio com doações para a Casa Lar de Gramado (que atende 27 crianças de 0 a 13 anos) e o Projeto Paz e Esperança de Canela (voltado a pessoas de 16 a 25 anos que se recuperam da dependência química).

Sobre a Rede

A Farmácias Associadas nasceu em 1999 a partir da necessidade identificada Associação dos Proprietários e Oficiais de Farmácia do Rio Grande do Sul (Asprofargs), entidade que desde 1947 reunia empresários do comércio farmacêutico em busca de melhorias na legislação e nas políticas voltadas ao setor. A diretoria percebeu que era preciso reunir empresários independentes para formar um braço comercial desta entidade de classe, capaz de fazer frente à concorrência com as grandes redes, que começavam a chegar ao RS. O movimento que iniciou em Porto Alegre logo se espalhou pelo interior do Estado, reunindo proprietários de farmácias de diferentes cidades, formando uma associação para fazer compras em conjunto. Não demorou muito para nascer a marca Farmácias Associadas, que em 2023 completa 24 anos.

Serviço:

O quê: 16ª edição da sua Convenção e Feira de Negócios

Quando: de 18 a 22 de outubro

Local: Serra Park – Centro de Feira e Eventos (R. Henrique Belotto – Vila Jardim, Gramado – RS, 95677-052